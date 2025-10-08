Считающего себя язычником мужчину закрыли в СИЗО из-за татуировки
В Москве задержали мужчину из‑за татуировки на локте. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в июле Глеб Копылов находился в общественном месте в футболке с изображением кельтского креста, а на локте у него была татуировка «Чёрное солнце»* — эти знаки признали неонацистской атрибутикой. Свидетели вызвали полицию, которая составила на мужчину административный протокол.
В суде Копылов вину не признал: он пояснил, что крест появился на футболке по вине друзей, полностью вывести рисунок не удалось, и в день задержания это была единственная чистая футболка. О татуировке он сказал, что считает себя язычником и носит её как оберег.
Суд признал его виновным по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сходной с ней до степени смешения) и назначил десять суток административного ареста.
