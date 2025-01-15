Щёлковская прокуратура добилась в суде отмены продажи квартиры инвалида

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания договора купли-продажи квартиры инвалида недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению инвалида II группы о нарушении жилищных прав. Было установлено, что заявитель является инвалидом с детства и страдает расстройством, которое не даёт ему полностью оценивать последствия своих действий. Мужчина подписал договор купли-продажи собственной квартиры в городском округе Лосино-Петровский стоимостью 3,5 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.Согласно расписке, расчёт между сторонами был произведён в полном объёме до подписания договора. Однако в ходе проверки выяснилось, что деньги инвалиду не зачислили.
«Учитывая наличие заболевания, действия гражданина не являлись осознанными, а мотивы для продажи квартиры отсутствовали. Городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах инвалида о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Решением Щёлковского городского суда эти требования были удовлетворены», – заключили в ведомстве.Исполнение судебного решения контролируют сотрудники городской прокуратуры.
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Лора Луганская