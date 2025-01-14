В Шатуре задержали мужчину, финансировавшего боевиков в Сирии

Видео: пресс-служба ГУ ФСБ по МО
33-летнего мужчину, переводившего деньги сирийским террористам, задержали в подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ Московской области совместно с коллегами из Забайкалья, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, мужчина перевёл деньги на счёт базирующейся в Сирии международной террористической организации. Эти деньги использовались для покупки оружия, транспорта и амуниции.
Отмечается, что долгое время мужчина находился за границей. Но вернулся в Россию для замены документов.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские при поддержке СОБР задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков в музыкальной колонке.
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Отмечается, что долгое время мужчина находился за границей. Но вернулся в Россию для замены документов.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские при поддержке СОБР задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков в музыкальной колонке.
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Лев Каштанов