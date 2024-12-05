В Балашихе двое мужчин с пневматикой попытались ограбить банк

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что дин из мужчин зашёл в банк и, угрожая пистолетом сотруднице финансового учреждения, потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Женщина сказала, что сейчас денег нет, и грабитель покинул помещение. Выйдя, он сел в машину, за рулём которой был его подельник, и они уехали», — говорится в сообщении.Следователи вычислили обоих грабителей по записям с камер видеонаблюдения и задержали одного по месту жительства в Лосино-Петровском, а второго — на работе в Домодедове. Рядом с домом одного из задержанных полицейские обнаружили машину, на которой уезжали злоумышленники. В салоне находился пневматический пистолет, который они использовали во время нападения.
Читайте также:
В Кузбассе мужчина устроил поджег дома из-за отказа пустить его в гости
Возгорание дома в Самарской области унесло жизни двух человек
«Я не могу дышать»: Женщина закрыла бойфренда в чемодане на всю ночь и он задохнулся
Лев Каштанов