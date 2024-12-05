Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Сарове задержали маньяка, отрезавшего голову соцработнице – видео

В Сарове задержали маньяка, отрезавшего голову соцработнице – видео

В Сарове задержали маньяка, который убил двух человек и расчленил жертву
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полицейские задержали маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры задержания публикует Shot.
По данным издания, мужчину удалось задержать на проспекте Музрукова. Предварительно, он хотел вернуться на место преступления, чтобы оценить там обстановку, однако по дороге его встретили полицейские.

Преступником оказался 29-летний житель Саратова. В его квартире обнаружили окровавленную одежду. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим нераскрытым убийствам.



Местные жители рассказали, что боялись выходить на улицу и отпускать детей одних. По их словам, за последние дни в городе было совершено ещё несколько нападений, однако жертвы смогли убежать.

Накануне стало известно, что преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.

Читайте также:

«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местные жители

Мать с сыном на одной кровати в трусах: тайна зверского убийства семьи адмиралом ВМФ Лобановым, подробности

Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком
#следователи
#мать
#семьи
#вмф
#жители
#полицейские
#мужчина
#жертвы
В Нижегородской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионеров
В Сарове задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионеров
05 декабря 2024, 09:40

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух пожилых людей в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
В среду, 4 декабря, в одной из квартир дома по проспекту Ленина в Сарове были найдены тела 78-летнего мужчины и 77-летней женщины с отчлененной головой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержанный проверяется на причастность к совершению преступления. Также сотрудники правоохранительных органов осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельства случившегося.

Читайте также:

SHOT: В Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву, ведется розыск

В лесу под Балашихой нашли полуразложившийся труп мужчины

Экс-полицейский сжег и закопал бывшую возлюбленную в лесу: детали убийства женщины-адвоката в Петрозаводске
#дело
#уголовное дело
#комплекс
#труп
#женщины
#человек
#мужчины
#сотрудники
#дома
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе двое мужчин с пневматикой попытались ограбить банк
05 декабря 2024, 09:27

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что дин из мужчин зашёл в банк и, угрожая пистолетом сотруднице финансового учреждения, потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Женщина сказала, что сейчас денег нет, и грабитель покинул помещение. Выйдя, он сел в машину, за рулём которой был его подельник, и они уехали», — говорится в сообщении.
Следователи вычислили обоих грабителей по записям с камер видеонаблюдения и задержали одного по месту жительства в Лосино-Петровском, а второго — на работе в Домодедове. Рядом с домом одного из задержанных полицейские обнаружили машину, на которой уезжали злоумышленники. В салоне находился пневматический пистолет, который они использовали во время нападения.

Читайте также:

В Кузбассе мужчина устроил поджег дома из-за отказа пустить его в гости

Возгорание дома в Самарской области унесло жизни двух человек

«Я не могу дышать»: Женщина закрыла бойфренда в чемодане на всю ночь и он задохнулся
#балашиха
#банк
#ограбление
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кузбассе мужчина устроил поджег дома из-за отказа пустить его в гости
Житель Белово поджег дом после отказа пустить его в гости, два человека погибли
05 декабря 2024, 05:54

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В городе Белово Кемеровской области мужчина совершил поджог после того, как хозяева дома, его знакомые, отказались пустить виновника пожара в дом. В результате погибло два человека.
По данным следственного управления СК РФ, которые передает ТАСС, инцидент произошел 3 декабря 2024 года на улице Ленина. Мужчина, зная, что в доме находятся его знакомый, пожилая женщина и сожительница хозяина, поджег надворную постройку, что привело к возгоранию жилого дома.

В результате пожара мужчина и его пожилая мать погибли от отравления угарным газом. Сожительница успела выбежать из дома, а соседи вызвали сотрудников МЧС.

Подозреваемый был задержан, признал свою вину и получил обвинение в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в частном доме в городском округе Сызрань Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Также этой ночью стало известно о том, что женщина, которая убила своего партнера, закрыв его в чемодане до утра, получила пожизненный срок в тюрьме.

Читайте также:

«Отказывала в еде и материлась»: Воспитательницу обвинили в истязании детей

Расстрелять школьников угрожает неизвестный в Новосибирске

В Грузии на митинге задержали чемпиона мира по борьбе Датунашвили
#мчс
#женщина
#поджог
#обвинение
#соседи
#инцидент
#мужчина
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возгорание дома в Самарской области унесло жизни двух человек
В Сызрани пожар уничтожил дом, два человека погибли
05 декабря 2024, 04:23

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В частном доме в городском округе Сызрань Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Согласно данным ГУ МЧС по региону, о которых сообщает ТАСС, возгорание охватило площадь 150 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 02:18 (местное время), и уже к 04:09 открытое горение было ликвидировано. Для тушения огня привлекли 47 человек и 16 единиц техники, из которых 25 сотрудников и 7 машин были задействованы от МЧС России.

Причины пожара устанавливаются, на месте продолжаются работы специалистов.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Также стало известно, что ночью в Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому. ​Несколько автомобилей загорелось.


Читайте также:

Мрачная тайна монастыря в Таиланде: Десятки трупов оказались связаны с культом медитации

«Отказывала в еде и материлась»: Воспитательницу обвинили в истязании детей

«Я не могу дышать»: Женщина закрыла бойфренда в чемодане на всю ночь и он задохнулся
#мчс
#пожар
#человек
#возгорание
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я не могу дышать»: Женщина ​закрыла бойфренда в чемодане на всю ночь и он задохнулся
NBC News: американка, которая заперла бойфренда в чемодане, осуждена пожизненно
05 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/Massonstock

В США 43-летнюю Сару Бун признали виновной в преднамеренном убийстве своего возлюбленного, 42-летнего Хорхе Торреса-младшего. Суд присяжных постановил, что женщина умышленно заперла мужчину в чемодане, что привело к его гибели, передает NBC News. Теперь Бун проведет остаток жизни за решеткой.
Инцидент произошел в феврале 2020 года, когда останки Торреса были обнаружены в чемодане.

Первоначально женщина утверждала, что это был несчастный случай во время игры в прятки под воздействием алкоголя. Она заявляла, что закрыла бойфренда ради шутки и ушла спать, не ожидая трагедии — думала, он выберется из чемодана сам. Утром выяснилось, что мужчина умер.

Однако следствие пришло к выводу, что это было умышленное действие, основываясь на видеозаписи, где мужчина кричит из чемодана, прося выпустить его.

«Я не могу дышать», — кричал запертый мужчина.
Адвокаты пытались представить это как самооборону, заявляя, что Бун была жертвой многолетнего насилия со стороны Торреса. Но обвинение настаивало на том, что женщина действовала преднамеренно. Несмотря на предложение сделки со следствием, которое могло сократить срок до 15 лет, Бун отказалась признать вину.

В своем последнем слове женщина выразила сожаление о случившемся, называя Торреса «монстром», но утверждая, что не желала его смерти.

К моменту оглашения приговора она уже провела в тюрьме 58 месяцев.

Ранее «Радио 1» писало о том, как настоятель буддистских храмов в Таиланде назвал 73 трупа на территориях своих монастырей инструментами для медитации.

Читайте также:

SHOT: В Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву, ведется розыск

Жуткая находка: Женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь

«Отказывала в еде и материлась»: Воспитательницу обвинили в истязании детей
#суд
#сша
#обвинение
#сделки
#следствие
#инцидент
#игры
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мрачная тайна монастыря в Таиланде: Десятки трупов оказались связаны с культом медитации
Настоятель монастыря в Таиланде назвал 73 трупа инструментами для медитации
05 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/ValeriiIavtushenko

В Таиланде полиция обнаружила 73 тела на территории нескольких буддийских храмов, связанных с гуру Аджарн Сайфоном, передает South China Morning Post. Эти находки вызвали вопросы о законности методов, которые использовались в монастырях, а также о предназначении тел. Настоятель утверждает, что тела применялись в рамках уникальной медитационной практики, однако полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств.


Что известно о найденных телах

Большую часть останков нашли в храме Типаксонг Па Сангнаятам, расположенном в уединенном районе провинции Пхо Тале. Территория храма огромна, около 16 тысяч квадратных метров. Здесь расположены центр для медитаций, столовые для посетителей и монахов, а также знаменитый пруд с более чем 600 крокодилами, который используется как «колодец желаний».

Фото: iStock/Julen Arabaolaza

Обнаруженные тела были помещены в специальные коробки, обложены банановыми листьями и покрыты солью, чтобы замедлить процесс разложения. Это открытие вызвало подозрения в незаконной деятельности, что привело к немедленному вмешательству полиции.

Кто такой Аджарн Сайфон

Гуру Аджарн Сайфон ранее был известен своими неортодоксальными учениями, включающими «ясновидение» и «суперслух». Эти практики привлекали внимание монахов, стремившихся изучить его методики. Несмотря на скандал, у Сайфона есть сторонники, которые считают его подходы революционными.

Фото: iStock/nitimongkolchai


Уникальная методика медитации или культ?

Аджарн Сайфон объяснил, что тела были пожертвованы монастырям местными монахами или их родственниками. Он утверждает, что они использовались для уникальной медитационной техники, направленной на преодоление страха смерти и укрепление духовной стойкости.

Гуру называл такую технику «инновацией», которая якобы помогала монахам глубже осознавать природу жизни и смерти.

Позиция полиции и дальнейшие действия

Правоохранительные органы изъяли тела и приостановили всю связанную с ними деятельность. Сейчас проводится проверка документов, включая свидетельства о смерти и дарственные на передачу тел монастырям. Также начато расследование для установления личностей умерших и проверки достоверности объяснений настоятеля.

Читайте также:

Смерть на райском острове перед свадьбой: модель из Новосибирска Камилла Беляцкая погибла в Таиланде, подробности

«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местные жители

Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины — видео
#полиция
#проверка
#следователи
#пруд
#расследование
#тела
#труп
#таиланд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отказывала в еде и материлась»: Воспитательницу обвинили в истязании детей
Воспитательница детского сада из Смоленска обвиняется в истязании детей
05 декабря 2024, 01:57

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

В Смоленске разгорелся скандал, связанный с воспитателем детского сада. Мать одного из малышей заявила, что работница учреждения применяла физическую силу к детям, лишала их пищи и позволяла себе грубую лексику.
По словам женщины, жестокое обращение затрагивало не только ее сына, но и других воспитанников группы, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. Если верить обвинениям, то воспитательница также часто использовала нецензурную лексику, критикуя своих воспитанников.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, квалифицировав действия подозреваемой как истязание. Глава ведомства дал распоряжение руководству регионального СК оперативно предоставить отчет о ходе следствия и установленных фактах.

Сейчас следователи проверяют свидетельства потерпевшей и изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Радио 1» писало о том, как женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь, наткнувшись на жуткую находку. Также под ночь 4 декабря стало известно, что в Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву.

Читайте также:

Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери

В сети появились фото задержанных пособников боевиков, напавших на «Крокус»

В Москве пенсионерка постирала кошку в стиральной машине
#следственный комитет
#уголовное следователи
#мать
#скандал
#telegram
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жуткая находка: Женщина рылась в мусорке и заработала испуг на всю жизнь
Американка нашла в мусоре секс-кукол и приняла их за женские останки
05 декабря 2024, 01:09

Фото: iStock/Srdjanns74

В США, штате Техас, женщина обнаружила секс-кукол, когда рылась в мусорном контейнере, но не сразу поняла, на что наткнулась.
Тиффани Батлер 34 лет, которая уже восемь лет занимается дампстер-дайвингом (поиском полезных предметов на свалках для личных нужд или продажи), во время последней вылазки наткнулась на коробки, содержимое которых сперва показалось ей человеческими останками.

Изучив находку ближе, Батлер поняла, что это были использованные резиновые секс-куклы.

Женщина призналась, что сильно испугалась, но решила проверить свои догадки. Потрогав «останки», она вздохнула спокойно — это был не холодный человеческий труп.

«У меня чуть не случился сердечный приступ», — поделилась она.
Позже Батлер заметила, что коробки с куклами исчезли.

Эта путаница стала для нее самым пугающим опытом «погружения» в контейнер за последние годы.

Ранее стало известно, что после снятия обвинений с младшего Байдена в издании New York Times вышло откровенное интервью с Зои Кестан, любовницей сына американского лидера. Что рассказала бывшая стриптизерша об отношениях с влиятельным наследником президента США можно прочесть в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Таиланде статуя Будды убила монаха

Экс-полицейский сжег и закопал бывшую возлюбленную в лесу: детали убийства женщины-адвоката в Петрозаводске

SHOT: В Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву, ведется розыск
#сша
#секс
#труп
#женщина
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Грузии на митинге задержали чемпиона мира по борьбе Датунашвили
МВД Грузии задержало в Тбилиси чемпиона мира и оппозиционера Зураба Датунашвили
05 декабря 2024, 00:19

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Тбилиси на антиправительственном митинге у здания парламента сотрудники МВД задержали оппозиционера и чемпиона по греко-римской борьбе Зураба Датунашвили.
По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», Датунашвили, представляющий партию «Ахали», находился в гостинице на площади Свободы, недалеко от места проведения демонстрации. После выхода из здания он оказался втянут в драку, после чего был задержан полицией.

В Тбилиси у парламента в среду вновь проводится антиправительственный митинг. На этот раз он проходит спокойно: полиция не использует водометы и газ, а протестующие воздерживаются от агрессивных действий.

В прошлые дни митинга протестующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии. Спецназ, в свою очередь, действительно применял водометы против участников митинга.

Волна демонстраций началась 28 ноября после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что партия «Грузинская мечта» до 2028 года не планирует обсуждать вступление в Евросоюз и отказывается от грантов ЕС, обвинив сообщество в шантаже и давлении.

Ранее «Радио 1» писало, в среду сотрудники МВД Грузии также задержали оппозиционера Элисашвили за драку.

Читайте также:

Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии

Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии
#полиция
#мвд
#митинг
#сотрудники
#ес
#евросоюз
#грузия
#драка
Следите за нашими новостями
в удобном формате