В Сарове задержали маньяка, отрезавшего голову соцработнице – видео

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Полицейские задержали маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры задержания публикует Shot.
По данным издания, мужчину удалось задержать на проспекте Музрукова. Предварительно, он хотел вернуться на место преступления, чтобы оценить там обстановку, однако по дороге его встретили полицейские.
Преступником оказался 29-летний житель Саратова. В его квартире обнаружили окровавленную одежду. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим нераскрытым убийствам.
Местные жители рассказали, что боялись выходить на улицу и отпускать детей одних. По их словам, за последние дни в городе было совершено ещё несколько нападений, однако жертвы смогли убежать.
Накануне стало известно, что преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.
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Преступником оказался 29-летний житель Саратова. В его квартире обнаружили окровавленную одежду. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим нераскрытым убийствам.
Местные жители рассказали, что боялись выходить на улицу и отпускать детей одних. По их словам, за последние дни в городе было совершено ещё несколько нападений, однако жертвы смогли убежать.
Накануне стало известно, что преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.
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Элина Позднякова