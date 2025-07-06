«Сдали нервы»: В Ростове мать двоих детей чуть не убила мужа из-за усталости
Жительница Ростова напала на мужа из-за усталости
Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор 38-летней Ирине, которая едва не лишила жизни своего сожителя Николая. Женщина подняла руку на гражданского супруга, с которым проживала более 10 лет, из-за усталости. Подробности сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
Николай взял Ирину с двумя детьми, но их семью нельзя было назвать идеальной. В доме часто вспыхивали ссоры с рукоприкладством из-за безденежья. Женщина работала в двух местах, чтобы содержать семью. Однажды вернувшись с ночной смены, Ирина выпила с сожителем, но тут же поссорилась с ним из-за денег.
«Когда он повернулся спиной, я схватила нож. У меня от усталости просто сдали нервы», — рассказала женщина.Потерпевшего госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины. Николай просил суд не наказывать Ирину, утверждая, что они помирились. Но ростовчанку признали виновной и назначили ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.