«Сдали нервы»: В Ростове мать двоих детей чуть не убила мужа из-за усталости

06 июля 2025, 14:15

Жительница Ростова напала на мужа из-за усталости

Фото: Istock/ferlistockphoto

Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор 38-летней Ирине, которая едва не лишила жизни своего сожителя Николая. Женщина подняла руку на гражданского супруга, с которым проживала более 10 лет, из-за усталости. Подробности сообщает «КП-Ростов-на-Дону».





Николай взял Ирину с двумя детьми, но их семью нельзя было назвать идеальной. В доме часто вспыхивали ссоры с рукоприкладством из-за безденежья. Женщина работала в двух местах, чтобы содержать семью. Однажды вернувшись с ночной смены, Ирина выпила с сожителем, но тут же поссорилась с ним из-за денег.

«Когда он повернулся спиной, я схватила нож. У меня от усталости просто сдали нервы», — рассказала женщина.