Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии. Об этом сообщают украинские СМИ.
Авария произошла в воскресенье, 6 июля, недалеко от Кундялуша, между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок возле железнодорожного насыпа. В салоне находились 77 человек.
Пострадали 19 человек, 17 из них — дети. Иные обстоятельства произошедшего уточняются.
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