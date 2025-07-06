«Превратил голову в месиво»: В Воронеже парень едва не убил человека из-за шутки

06 июля 2025, 13:43

В российском регионе парень серьёзно избил мужчину из-за шутки

Фото: Istock/Sviatlana Lazarenka

Происшествие случилось 4 июля в одном из дворов Воронежа. Возвращавшийся домой выпивший парень неожиданно набросился на мужчину из-за шутки. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».