«Превратил голову в месиво»: В Воронеже парень едва не убил человека из-за шутки
Происшествие случилось 4 июля в одном из дворов Воронежа. Возвращавшийся домой выпивший парень неожиданно набросился на мужчину из-за шутки. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Молодой человек, услышав от местного алкоголика грубую шутку о своей походке, присел к нему и схватил за волосы. Грубо высказав мужчине в лицо своё недовольство, парень вскочил и начал наносить «шутнику» многочисленные удары кулаками по лицу и голове.
Агрессор, войдя в раж, запрыгнул на лавку и начал наносить сильные удары мужчине ногами по голове. Потерпевший пытался закрыться руками, но атаки, производимые с размаху, превратили его лицо и руки в кровавое месиво. Далее атакующий грубо стащил потерпевшего на асфальт и продолжил наносить удары ногами по голове.
Парень остановился лишь когда мужчина потерял сознание. Потерпевшего забрала скорая, а агрессора разыскивает полиция.
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