Шведскую активистку Грету Тунберг задержали в центре Лондона
Во время протестной акции в Лондоне полицейские задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Мероприятие проходило в поддержку членов организации Palestine Action, деятельность которой запрещена на территории Великобритании.
Митинг состоялся у здания страховой компании Aspen Insurance на Фенчерч‑стрит. Активисты выбрали это место, так как считают, что фирма оказывает услуги израильскому оборонному предприятию Elbit Systems.
Участники протестной акции облили фасад здания красной краской и несколько раз ударили по стене молотками. После этого они приклеили себя неподалёку от входа в здание.
Грета Тунберг присоединилась к митингу позднее. Она держала плакат с надписью в поддержку Palestine Action. Так как организация запрещена в Великобритании, полицейские на законных основаниях задержали шведку.
