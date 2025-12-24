Достижения.рф

Мужчина в маске и капюшоне находился возле машины ДПС перед взрывом

SHOT: подозрительного мужчину в маске и капюшоне заметили перед взрывом в Москве
Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Подозрительный мужчина находился рядом с парковкой в Орехово-Борисово перед взрывом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Житель района рассказал, что приехал домой в начале второго часа ночи. Заходя в подъезд, он увидел молодого человека в маске и капюшоне, который «дежурил» возле полицейского автомобиля. Очевидец утверждает, что мужчина заглядывал в окно припаркованной машины.

Спустя примерно 15 минут собеседник издания услышал мощный взрыв и вышел на улицу, увидев уничтоженную полицейскую «Шкоду» и множество автомобилей сотрудников экстренных служб.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва на юге Москвы погибли два сотрудника правоохранительных органов.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0