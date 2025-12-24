Мужчина в маске и капюшоне находился возле машины ДПС перед взрывом
Подозрительный мужчина находился рядом с парковкой в Орехово-Борисово перед взрывом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Житель района рассказал, что приехал домой в начале второго часа ночи. Заходя в подъезд, он увидел молодого человека в маске и капюшоне, который «дежурил» возле полицейского автомобиля. Очевидец утверждает, что мужчина заглядывал в окно припаркованной машины.
Спустя примерно 15 минут собеседник издания услышал мощный взрыв и вышел на улицу, увидев уничтоженную полицейскую «Шкоду» и множество автомобилей сотрудников экстренных служб.
Ранее мы сообщали, что в результате взрыва на юге Москвы погибли два сотрудника правоохранительных органов.
