Мужчина в маске и капюшоне находился возле машины ДПС перед взрывом

24 декабря 2025, 05:10

SHOT: подозрительного мужчину в маске и капюшоне заметили перед взрывом в Москве

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Подозрительный мужчина находился рядом с парковкой в Орехово-Борисово перед взрывом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.