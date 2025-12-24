Жителя Великобритании обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены
В Великобритании 49‑летнего Филипа Янга обвинили в совершении около 60 сексуальных преступлений в отношении бывшей супруги. Об этом сообщил портал The Mirror.
Вместе с главным фигурантом по уголовному делу Филипом Янгом на скамье подсудимых оказались ещё пятеро его знакомых. Следствие установило, что преступления совершались в течение 13 лет. Потерпевшая Джоанна добровольно отказалась от права на анонимность и открыто заявила о произошедшем.
Янгу предъявили обвинения не только в многократных изнасилованиях, но и в других противоправных действиях. В частности, его подозревают в том, что он давал жертве дурманящие вещества. При обыске в доме мужчины полицейские обнаружили детскую порнографию.
В настоящий момент насильник находится под стражей. Остальных обвиняемых суд отпустил под залог. Первое заседание по делу запланировано на 23 декабря.
