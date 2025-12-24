24 декабря 2025, 06:38

The Mirror: жителя Великобритании обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Великобритании 49‑летнего Филипа Янга обвинили в совершении около 60 сексуальных преступлений в отношении бывшей супруги. Об этом сообщил портал The Mirror.