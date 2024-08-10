Сделавших фотографию с указателем «Курск – 10 км» военных ВСУ разоблачили

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Украина пытается посеять панику в Курской области при помощи поддельных фотографий. Например, некоторые украинские каналы опубликовали фотографию солдата на фоне указателя с надписью «Курск – 10 км», которая была разоблачена как фейк в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Название города Курск написано на украинском языке как «Курьск». В действительности данный указатель расположен в Сумской области – в 108 км от областного центра российского субъекта. Также отмечается, что последняя цифра на фотографии размыта, что создает впечатление, будто Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся вблизи российского города.
Ранее стало известно о введение режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской области на фоне нападения ВСУ на российский регион.
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