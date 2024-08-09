Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области

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На Курском направлении зафиксировали большое скопление иностранных наёмников, заявил командир спецназа «Ахмат», бойцы которого сейчас находятся в регионе, генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит Rutube-канале WarGonzo.
Соратник главы Чечни Кадырова подчеркнул, что на данном направлении фиксируется большое количество поляков, французов и других иностранных наёмников, служащих в рядах ВСУ.
Ранее также сообщалось, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова