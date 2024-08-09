Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области

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ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. На такие данные в пятницу указало Минобороны России.
В общей сложности, за всё время боёв на этом направлении украинские войска потеряли порядка 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, столько же автомобилей, шесть боевых машин пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели.
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Анастасия Чинкова