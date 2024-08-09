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Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области

МО: до 945 солдат потеряли ВСУ за время боёв в Курской области
09 августа 2024, 20:19
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. На такие данные в пятницу указало Минобороны России.


В общей сложности, за всё время боёв на этом направлении украинские войска потеряли порядка 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, столько же автомобилей, шесть боевых машин пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели.

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#украина
#всу
#курская область
#минобороны рф
Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев
09 августа 2024, 20:07

Фото: РИА Новости/пресс-служба врио губернатора Курской области

Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава населённого пункта Виталий Слащев.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ВСУ взяли под контроль российский город. Активно публиковались фотографии, на которых украинский солдат якобы стоит на фоне магазина и одной из организаций в Судже.

Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.

Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.

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#курская область
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#обстрел
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Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild
09 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие украинские военные недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер сообщил в своём подкасте.
Он отметил, что бойцы ВСУ негативно относятся к решению командования произвести атаку на российский регион. Военные указывают на то, что такое большое наступление под Курском сейчас неуместно, поскольку имеются огромные проблемы в Донбассе. В настоящее время именно там нужны бойцы, оружие и боеприпасы.

Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#атака
#курская область
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#вс рф
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
09 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/aapsky

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в районе 19:00 российскими системами ПВО была предотвращена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ удалось сбить дрон ВСУ над Белгородской областью.

О пострадавших и повреждениях объектов не сообщается.

Ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали три мирных жителя.

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#белгородская область
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#всу
#беспилотник
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ЗАЭС: атомная станция не пострадала от обстрела Энергодара со стороны ВСУ
09 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/WangAnQi

Запорожская атомная станция не подвергается обстрелам и не пострадала от удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. Она также отметила, что Энергодар частично остался без электричества после артиллерийского обстрела с украинской стороны.
«Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества. <…> На ЗАЭС все в порядке», — пояснила Яшина.
Запорожская атомная станция, являющаяся самой крупной по числу блоков и мощности АЭС в Европе, расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на Курской АЭС что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

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В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк
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#заэс
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В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк
Военэксперт Климов: ВСУ атакуют Липецк из-за военного аэродрома
09 августа 2024, 19:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Атака ВСУ на Липецк была предпринята для того, чтобы создать ощущение масштабности угрозы со стороны Украины. Об этом сообщил военный эксперт Максим Климов в беседе с изданием «Взгляд».
Он указал на то, что киевские власти уже давно составили список российских городов, до которых могут долететь украинские беспилотники, поэтому в настоящее время они атакуют по доступному перечню населённых пунктов на территории России.

Говоря о Липецке он подчеркнул, что целью обстрелов ВСУ мог быть военный аэродром. На фоне активизации боевых действий эта цель получила особую значимость.

Климов отметил, что сейчас украинские войска пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России из-за попытки прорыва ВСУ в Курской области. Таким образом, киевские власти пытаются создать в информационном поле эффект масштабной угрозы со стороны Украины.

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#липецкая область
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#атака
#беспилотник
#аэродром
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Россиянин Рыльский рассказал о спасении раненого военкора ВГТРК Поддубного
09 августа 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Николай Рыльский рассказал, как увидел раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного и увез его с места атаки украинского дрона под Суджей. Историю публикует RT.
«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. Этот человек отказался ехать, а Евгения я посадил в свою машину», — рассказал Николай в интервью RT.

По его словам, он уже только в дороге узнал, что спас военкора. Рыльский также рассказал, что окровавленный Поддубный все время был в сознании. Его одежда была разорвана, а с обгоревшей спины слезала кожа.

Спаситель уточнил, что сначала хотел отвезти военкора в больницу в селе Большое Солдатское, однако до больницы дозвониться не смог, тогда он передал раненого волонтерам на Льговском кольце.

Сам Николай живёт в Москве. В Суджу он приехал, чтобы забрать родителей, которые не выходят на связь с шестого августа.

Ранее в сети появилось видео, как окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи.

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#горки
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Нидерланды заявили, что удары F-16 по России соответствуют Уставу ООН
Нидерланды: Киев по Уставу ООН может использовать F-16 для ударов по России
09 августа 2024, 17:50

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украина по Уставу ООН имеет право использовать поставленные Нидерландами американские истребители F-16 для ударов по России. Об этом посольство Нидерландов в Украине сообщило телеканалу RTVI.
Отмечается, что отсутствуют какие-либо юридические ограничения для применения разных видов оружия против военных целей на территории России и в небе над страной.

В дипмиссии подчеркнули, что применение украинскими войсками истребителей F-16 полностью соответствует статье 51 Устава ООН.

Напомним, что страны НАТО передали Украине первые 10 из 76 обещанных истребителей F-16 производства США. В России заявили, что такая техника никак не изменит ситуацию в зоне СВО, а у российской армии есть оружие, способное сбивать эти самолёты.

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#украина
#россия
#нидерланды
#истребитель f-16
#оон
#обстрел
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ВСУ получили доступ к камерам видеонаблюдения в Курской области
ВСУ получили доступ к камерам и вычислили движение колонн в Курской области
09 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/Sashkinw

Украинские войска получили доступ к камерам на дорогах Курской области и вычислили движение российских колонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в украинских соцсетях распространилась информация о том, что ВСУ охотятся на российские колонны и патрули в Курской области.

Жителей приграничных районов также предупредили, что Киев может получить доступ к камерам видеонаблюдения, установленным на частных жилых домах.

В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку атаки Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа.

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#всу
#камеры
#курская область
#вс рф
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«Как живой щит»: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области
News.ru: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области
09 августа 2024, 17:07

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Об этом изданию News.ru рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Севрюков пояснил, что боевики сразу сказали: «Зайдите в дома, сидите в домах, если будете вылезать, мы будем расстреливать». По его мнению, люди им нужны в качестве живого щита.

«Флаги повесили на магазин советской постройки с толстыми стенами и школу. Расположились, там теперь штаб. Про это Дарьино никто еще ничего никогда не говорил, когда все в Судже начиналось, они оттуда уже потом полезли», — приводят слова Владимира в News.ru.
В издании добавили, что Владимир смог эвакуироваться в безопасное место.
«Под утро в Плехово зашли хохлы, там позлобствовали. Натворили так, что страшно. Поставили миномет и стали расстреливать Борки наши», — рассказала изданию другая жительница Курской области.
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#люди
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#вс рф
#курская область
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