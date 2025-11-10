Застрявший в пещере мужчина сообщил, что видел ангелов и демонов, после чего умер

10 ноября 2025, 17:04

Mirror: застрявший в пещере студент сообщил, что видел ангелов и демонов, и умер

Фото: iStock/hxdbzxy

Студент-медик и опытный альпинист Джон Джонс погиб после того, как провел более суток в заточении в узкой пещере. Об этом сообщает издание Mirror.