Застрявший в пещере мужчина сообщил, что видел ангелов и демонов, после чего умер
Студент-медик и опытный альпинист Джон Джонс погиб после того, как провел более суток в заточении в узкой пещере. Об этом сообщает издание Mirror.
Молодой человек оказался в ловушке в скальной расщелине, вися вниз головой. Прибывшие на место спасатели столкнулись с невероятно сложной задачей. Чтобы освободить альпиниста, им пришлось причинять ему сильную боль. Несмотря на это, Джонс до последнего пытался помочь сотрудникам экстренных служб, что привело к множественным переломам.
В течение долгих часов, проведенных в ловушке, состояние молодого человека ухудшалось. По словам спасателей, он терял сознание и приходил в себя, рассказывая о видениях: то ему являлись ангелы, то демоны. Его отчаянная борьба за жизнь продолжалась до конца.
После неимоверных усилий студента удалось извлечь из каменного плена. Однако это не смогло спасти его жизнь. Практически сразу после освобождения, по пути в больницу, альпинист скончался.
