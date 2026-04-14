Достижения.рф

«Разгонял демонов»: у детской площадки в Ступине задержали мужчину с топором

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который бегал с топором в руках у детской площадки и жилого дома в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл в районе улицы Овражная.

«Прибывший патруль росгвардейцев увидел, что мужчина находится в неадекватном состоянии, машет топором и может быть опасен для окружающих. Дебошир попытался оказать сопротивление правоохранителям, но его задержали», — говорится в сообщении.
Задержанный, по внешним признакам выглядящий как пьяный, оказался 46-летним местным жителем. Своё поведение он объяснил тем, что «разгонял демонов». Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0