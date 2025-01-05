Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певица Анна Седакова имеет за плечами уже три брака, каждый из которых заканчивался разводом. Наиболее громким стал разрыв с с бизнесменом Максимом Чернявским, так как оба долго боролись за их общую дочь Монику. Что сейчас известно о 13-летней девочке и какие у нее отношения с матерью читайте в этом материале.
Начало отношений Седоковой и Чернявского
На момент знакомства Анна являлась востребованной певицей и построила успешную сольную карьеру. Максим сын бизнесмена и военного, а мама работала бухгалтером на крупном предприятии. Бабушка владеет сетью гипермаркетов, которые назвала в честь своего внука. Чернявский к 19 годам стал основателем строительно-ремонтной компании и продавцом элитной недвижимости. Позже он обучился в США и там открыл свой бизнес. Максим поженился на Анне 13 лет назад и был младше ее на 4 года.
Развод и борьба за дочь
Как пишет KINOSTAR, среди множества слухов чаще всего упоминается, что причиной развода стала неверность одного из супругов. Оба обвиняли друг друга в изменах, в следствии чего пара разошлась. Анна и Максим не смогли построить дипломатические отношения, так как Чернявский забрал к себе в США погостить дочь Монику, а вернуть ее уже не посчитал нужным. Начались многолетние судебные тяжбы, во время которых бизнесмен не авал певице видеться с ребенком. Американское правосудие встало на сторону Чернявского и дочь осталась с отцом.
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Отношения Анны и Моники
Как оказалось, воспитанием девочки в основном занималась мама Максима. В результате разбирательств суд разрешил Седоковой видеться с Моникой, но только в присутствии ее опекунов и на протяжении ограниченного времени. Чернявский пошел на поблажки только после новой женитьбы. Известно, что Седокова старается поддерживать общение с дочерью ежедневно.
Как живет Моника в США
Сама Моника играет на нескольких музыкальных инструментах, растет артистичной и обожает свою старшую сестру, которой даже пытается подражать, чем поделилась сама Анна. При этом девочка не собирается покидать США, хотя и получила право принимать решение о том, с кем ей жить. Также Моника свободно владеет русским языком и изучает его в школе.
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Иван Мусатов