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Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седакова имеет за плечами уже три брака, каждый из которых заканчивался разводом. Наиболее громким стал разрыв с с бизнесменом Максимом Чернявским, так как оба долго боролись за их общую дочь Монику. Что сейчас известно о 13-летней девочке и какие у нее отношения с матерью читайте в этом материале.


Начало отношений Седоковой и Чернявского


На момент знакомства Анна являлась востребованной певицей и построила успешную сольную карьеру. Максим сын бизнесмена и военного, а мама работала бухгалтером на крупном предприятии. Бабушка владеет сетью гипермаркетов, которые назвала в честь своего внука. Чернявский к 19 годам стал основателем строительно-ремонтной компании и продавцом элитной недвижимости. Позже он обучился в США и там открыл свой бизнес. Максим поженился на Анне 13 лет назад и был младше ее на 4 года.

Развод и борьба за дочь


Как пишет KINOSTAR, среди множества слухов чаще всего упоминается, что причиной развода стала неверность одного из супругов. Оба обвиняли друг друга в изменах, в следствии чего пара разошлась. Анна и Максим не смогли построить дипломатические отношения, так как Чернявский забрал к себе в США погостить дочь Монику, а вернуть ее уже не посчитал нужным. Начались многолетние судебные тяжбы, во время которых бизнесмен не авал певице видеться с ребенком. Американское правосудие встало на сторону Чернявского и дочь осталась с отцом.

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Отношения Анны и Моники


Как оказалось, воспитанием девочки в основном занималась мама Максима. В результате разбирательств суд разрешил Седоковой видеться с Моникой, но только в присутствии ее опекунов и на протяжении ограниченного времени. Чернявский пошел на поблажки только после новой женитьбы. Известно, что Седокова старается поддерживать общение с дочерью ежедневно.

Как живет Моника в США


Сама Моника играет на нескольких музыкальных инструментах, растет артистичной и обожает свою старшую сестру, которой даже пытается подражать, чем поделилась сама Анна. При этом девочка не собирается покидать США, хотя и получила право принимать решение о том, с кем ей жить. Также Моника свободно владеет русским языком и изучает его в школе.

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#суд
#сша
#бизнесмен
#развод
#отношения
Продюсер Андрей Разин намерен подать в суд Турции на Игоря Крутого и Андрея Малахова
04 января 2025, 21:29

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Продюсер Андрей Разин заявил, что собирается подать в суд Турции на артистов, принимавших участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова, сообщила «Московский комсомолец».
Андрей Разин обратил внимание, что в настоящий момент композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и иным артистам направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возместить материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов от каждого из исполнителей за нарушение авторских прав.

Продюсер подчеркнул, что посланные им в октябре 2023 года проклятия со временем сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяют, Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников, а Татьяна Буланова «еле выжила» из-за падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — поделился Андрей Разин.

Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!», который был посвящен Юре Шатунову, проводился 17 октября 2023 года в Москве. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, отказавшийся упоминать имя Разина.

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Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живёт Михаил Ефремов в тюрьме
04 января 2025, 18:23

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально поменяло жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После случившегося актёр потерял карьеру, лишился друзей и славы. Уже четыре с половиной года Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. Сейчас в СМИ появляется много информации о том, что здоровье артиста в колонии весьма сильно ухудшилось и, скорее всего, у него получится выйти по УДО. Как живет сейчас актёр, как он смог разбогатеть в колонии, и что происходит с его здоровьем — подробнее в материале «Радио 1»


Роковая авария


Авария, разделившая жизнь Ефремова на до и после случилась 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Машина актёра Jeep Grand Cherokee вылетела на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезалась в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Большая часть фанатов Ефремова до последнего надеялась, что попавшего в ДТП водителя можно будет спасти. Однако случилось страшное: Захарова в тяжёлом состоянии госпитализировали, в конце концов мужчина ушёл из жизни.

Позднее оказалось, что в крови Ефремова помимо спиртного были и запрещенные вещества.

Публика была в шоке от этой ситуации и требовала наказать артиста. Иные же начали сочувствовать Ефремову, поскольку он почти что в преклонном возрасте попадет в тюрьму.

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Ефремов не признавал свою вину, несмотря на огромное количество прямых фактов, которые доказывали обратное. При этом вместе с его адвокатом Эльманом Пашаевым актёр делал всё возможное, чтобы избежать заключения в тюрьму и готов был пойти на все ради свободы.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября 2020 года. Артиста приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима.

Огромная часть знакомых актёра полагали, что Ефремова оправдают, иные же просили его достойно принять наказание и отсидеть положенный срок вместе с остальными осуждёнными. Ведь наличие славы не должно давать ему никаких привилегий. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 4 УФСИН РФ Белгородской области в городе Алексеевка.

Известно, что погибший Сергей был скромным, добрым и порядочным человеком. За всю жизнь он ни разу не нарушал правила дорожного движения. Трудился мужчина водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Он всегда ехал по дороге аккуратно, не превышая скорость. Так было и в день аварии.

Вдова Захарова делилась журналистами KP.RU, что за день до смертельного ДТП у неё умерла мать, поэтому для нее смерть обожаемого супруга стала двойным ударом.

«Коллеги вспоминают его очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сыновья, внуки», — рассказывала журналистам двоюродная сестра погибшего.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Жизнь Михаила Ефремова в тюрьме


В каком-то смысле тюрьма пошла даже на пользу Ефремову: он наконец перестал употреблять спиртное, бросил курить и начал работать.

Некоторое время актёр работал в библиотеке и проводил много времени за чтением. Ещё он выступал в роли режиссёра при организации местных мероприятий во время праздников в колонии.

Говорят, что никто не жалуется на поведение Ефремова, он не нарушает местные порядки. Из-за подобной смиренности у него даже получилось завоевать уважение среди сокамерников и сотрудников УФСИН колонии. Ефремова мило называют «дядя Миша».

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За время отсидки актёр стал богаче на целое состояние. Ради этого он не сделал ничего. Оказалось, что Ефремову досталось наследство в виде двух квартир от скончавшегося дяди — концертмейстера Александра Покровского. С ним артист общался весьма редко. Стоимость наследства Ефремова составляет 80 миллионов рублей.

Также после подачи апелляции артисту уменьшили его восьмилетний срок на полгода.

Как живёт семья Ефремова


На воле у артиста осталась жена Софья Кругликова и трое детей. Известно, что у семейства денежные трудности.

Кругликова ждет освобождения супруга и надеется, что он выйдет по УДО. Старший сын артиста Никита оказывает отцу поддержку и поддерживает с ним связь. Никита признает, что актёр совершил ужасное преступление. Сын предпринимал попытки спасти отца от тюрьмы.

Никита старался избегать внимания журналистов, не беседовал с ними и не присутствовал на судах.

Потом в шоу Ксении Собчак Никита рассказал, как пережил давление со стороны публики.

«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — отмечал Никита.

Никита не стал приезжать на место ДТП, поскольку боялся ухудшить ситуацию.

«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — подчеркнул сын Ефремова.

Никита редко говорит о своём отце, но всякий раз, когда о нём заходит речь, он рассказывает о любви к нему.

Дочь Анна-Мария была разочарована в отце и практически осталась без средств к существованию. После случившегося с отцом дочери Ефремова потребовалась помощь психологов.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Проблемы со здоровьем Ефремова


Из-за проблем с самочувствием Ефремову пришлось бросить курить, так как у артиста уже много раз с момента заключения была бронхиальная астма, а простуда стала нормой.

В 2021 году у Ефремова случился отёк Квинке. Потом появились и другие проблемы.

Родственники артиста говорили, что у него ухудшилось зрение, возникли проблемы с сердцем, стала отказывать печень, а ещё выпали нижние зубы. Накануне стало известно, что у Ефремова появились проблемы с дыханием и он почти не разговаривает. Виной этому стала хроническая обструктивная болезнь лёгких.

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Из-за распространения информации об ухудшении состоянии Ефремова начали появляться сообщения о том, что актёра могут выпустить на волю досрочно. Уже не раз артист подавал подобный запрос, но всякий раз получал отказ.

Перед Новым годом журналисты заговорили о том, что Михаил Ефремов может отметить празднование уже в кругу семьи. В Белгородской колонии комментариев не давали, ссылаясь на решение суда. Видимо, «чудо» и на этот раз не произошло.

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#михаил ефремов
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«Был секс в первый же день»: кража ребенка у лучшей подруги и психушка, сокровенные тайны Яны Рудковской
04 января 2025, 16:21

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Яна Рудковская отметила свой 50 юбилей. Сколько ей лет на самом деле? Как мужчины способствовали развитию её бизнеса? Как она отбила супруга у лучшей подруги и украла чужого ребёнка? Сколько на самом деле у Рудковской детей? А ещё о предполагаемой измене Евгения Плющенко и иных скандалах с участием Яны к её юбилею — читайте в материале «Радио 1».


Биография Яны Рудковской


Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Казахстане в городе Кустанае. По некоторой информации она изменила свой возраст в документах, и в реальности она родилась в 1968 году. Получается, если верить слухам, то звезде исполнилось 56 лет, а не 50.

Мать Яны, Светлана Николаевна, работала врачом-неврологом, была кандидатом медицинских наук, женщина руководила отделением в местной железнодорожной больнице. Отец звезды, Александр Евгеньевич Рудковский, военный-полковник в Барнауле занял пост замначальника лётного училища. Из-за профессии мужчины Яна с родителями часто переезжала, поэтому в школу она пошла в Барнауле.

В детстве Яна ходила в музыкальную школу и секцию фигурного катания, а в школе училась она на отлично. После выпуска звезда поступила в медицинский вуз.

Карьерный путь Яны Рудковской


В 1998 году Яна продала квартиру своей бабушки и открыла косметический салон «Французская студия красоты» в Сочи. Через год бизнес полностью окупился.

Яна Рудковская стала дистрибьютером компании Franck Provost и потом открыла целую сеть салонов. Через 5 лет успешной работы в сфере «губ, ногтей, волос», звезда стала открывать свои сети магазинов брендовой одежды по всему югу Российской Федерации. В бутиках Яна продавала люксовую мультибрендовую одежду. В ассортименте были такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Cavalli, D&G и иные. Потом Рудковская стала покорять мир шоу-бизнеса.

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Звезда занялась продюссированием, а её путь в этой сфере начался с ужасного — умер близкий друг Яны — Юрий Айзеншпис. Но кончина приятеля принесла Яне новые возможности, а именно — шанс продюсировать певца Диму Билана.

За 3 года Рудковская принесла Билану впечатляющий успех. Уже в 2008 году певец оказался на сцене «Евровидения-2008», и даже одержал на нём победу.

Ещё Яна Рудковская сотрудничала с певицей Алексой и Юлианной Карауловой, группой «Градусы», победителем вокального шоу «Хочу к Меладзе», экс-участником группы «MBAND» Владом Раммом.

В ответ на пришедшие с успехом слухи Яна Рудковская написала книгу «Исповедь содержанки». В ней звезда попыталась объяснить некоторые вопросы своей биографии и продвижения бизнеса.

Потом Яна Рудковская стала продюсером фигуриста, её будущего мужа, Евгения Плющенко.

К моменту встречи с продюсером Плющенко почти что завершил свой спортивный путь. Огромное количество травм помешало бы Евгению и дальше завоёвывать медали. Однако фигурист всё же решил участвовать в Олимпиаде 2014, но в последний момент отказался от личного турнира.

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Такой поступок Плющенко вызвал бурные обсуждения среди общественности. У Яны Рудковской получилось избежать скандала и сохранить репутацию фигуриста. Евгений и Яна стали работать над шоу «Щелкунчик».

Такое шоу не было чем-то новым. Илья Авербух уже запускал такие проекты. Ещё продюсер начала заниматься благотворительностью, помогать детям-сиротам и иным артистам.

Рудковская и Плющенко основали академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В 2020 году под неё специально построили ледовый дворец и общежитие для спортсменов. Этот бренд продюсер начала развивать не только как своего супруга Плющенко, но и их общего сына — Александра Плющенко. Мальчик с самого раннего возраста зарабатывает миллионы на рекламных контрактах.

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Яны Рудковской


Яна Рудковская всегда вращалась в кругах обеспеченных и статусных мужчин, которые и становились её кавалерами.

Первым гражданским мужем звезды был Евгений Мухин. Он способствовал её успеху в Сочи. Изначально он пригласил туда Яну, а потом и дал немало денег на развитие её салонного бизнеса.

Эта история любви закончилась, как только в окружении Рудковской появился намного более влиятельный ухажёр. Яна пошла на футбол, а оказавшись в vip ложе, она, по счастливой случайности встретила там миллионера Виктора Батурина.

Яна оставила Мухина и погрузилась в отношения с Батуриным. Виктор стал её первым официальным супругом. В браке они воспитывали двух сыновей — Николая и Андрея. Колю родила Яна, а Андрея усыновила. Его матерью была бывшая возлюбленная миллионера — Юлия Салтовец.

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В 2001 году Батурин забрал Андрея у родной матери прямо из роддома. В документах было указано, что Яна Рудковская является его родной матерью.

Брак Батурина и Рудковской распался в 2008 году. Виктор, разрывая отношения с Яной, захотел и порвать её связь с зажиточной жизнью, а ещё лишить её детей. После долгих разбирательств за детей в суде Яна одержала победу. На такой исход дела могло повлиять и то, что Батурина в то время арестовали по делу о мошенничестве.

«Бывший муж пытался, чтобы я пробила дно, но у него это не получилось. Я воскресла, как птица Феникс из искры. Все думали, что своими административными и финансовыми ресурсами он меня победит, а победила маленькая хрупкая женщина», — отметила Рудковская.

Отношения Евгения Плющенко и Яны Рудковской начались во время «Евровидения-2008» — там фигурист выступал вместе с Димой Биланом. Продюсер поделилась, что у неё и Евгения секс был на первой же встрече.

«Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс», — уточнила Рудковская в разговоре с Тиной Канделаки.

Спустя год они расписались, потом появился на свет их сын Александр, которого родители прозвали Гном Гномыч. Яна и Евгений даже провели обряд венчания в 2017 году.

В 2020 году у пары родился ещё один сын — Арсений. Известно, что мальчика выносила суррогатная мать.

Яна Рудковская и Дима Билан (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Остальные романы Яны Рудковской


Какое-то время ходили слухи о романе Яны Рудковской с певцом Димой Биланом. Интересно, что она сама была источником таких сплетен, якобы по случайности проговорившись об их связи.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом», — сказала Яна тогда в эфире.

Идентичная ситуация произошла с Яной, когда она «проговорилась» об отношениях с дизайнером мирового масштаба Филиппом Пляйном. Рудковская даже сказала, что поклонник готов был заключить брак, но их связь была тайной. Однако сам Филипп Пляйн даже не вспомнил, кто такая Яна Рудковская и знакомы ли они в принципе, когда увидел её фотографию на одном из шоу.

Ещё один несостоявшийся роман, о котором рассказала Рудковская — с Филиппом Киркоровым. Якобы певец тоже хотел взять её в жёны. Этим Яна поделилась в своей книге «Исповедь содержанки».

«Эх, если бы ты не была замужем, я бы на тебе женился! Ты женщина сильная, интересная, очень мне подходишь! Благодаря тебе я снова стал появляться на людях, решил улучшить имидж, похудел, помолодел», — приводила слова Киркорова Яна в книге.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Дети Яны Рудковской


У Яны Рудковской четверо детей от разных мужчин. Старший сын — Андрей, которого она усыновила, появился на свет в 2001 году. В браке Батурин подарил продюсеру первенца — Николай родился в 2002 году.

От Евгения Плющенко у Яны Рудковской появился сын Александр («Гном Гномыч»), а ещё Арсений. Младшего сына прозвали Директором.

При этом пара много раз признавались, что хотела бы родить ещё детей. Яна говорила, что мечтает о девочке, которой могла бы передать свою коллекцию люксовых вещей.

Скандалы с Яной Рудковской


Общественность возмутил тот факт, что Юлия Салтовец была лучшей подругой Рудковской. Яна даже была свидетельницей на их свадьбе с Батуриным. Отношения Яны и Виктора начались, когда Юлия уже была беременна.

Когда всё стало известно, Салтовец подала на развод. А через три дня после появления на свет ребёнка прямо из роддома у неё отобрали новорождённого. Когда всё случилось, Юлия начала биться в истерике, в результате оказалась в психиатрической клинике, а в свидетельстве о рождении написали в графе «мать» её экс-подругу — Яну Рудковскую, но сама продюсер это отрицает.

«Дружбы особой не было, просто пересекались по работе. С Виктором Николаевичем я тоже общалась, и, поверьте, никаких романтических отношений на тот момент у нас не было! Более того, когда ссоры между Салтовец и Батуриным достигли критической точки и Юля заявила, что уходит, он меня умолял уговорить ее остаться. Мы вместе с Юлей, уже беременной, отправились отдыхать на Кипр, я говорила с Юлей, но она заявила, что Батурин, мол, очень жестокий человек и она к нему не вернется», — поделилась Яна.

Оказалось, что во время того, как Салтовец оформляла развод, её обманули, — и она поставила подпись в отказной на сына. Потом женщина очутиласьв психиатрической лечебнице с нервным срывом. Однако Яна Рудковская говорила, что узнала о случившемся лишь во время своего развода с Батуриным.

«Он звонил мне, говорил, что ему очень тяжело, он остался один с ребенком на руках, потому что Юля от сына отказалась… Это все, конечно, на меня сильно подействовало. Ну и личность он, безусловно, незаурядная. Перед Юлей моя совесть абсолютно чиста! То, что я узнала сейчас, как он забирал Андрея из роддома, стало для меня настоящим шоком. Но это принципиально ничего не меняет. Андрей был и остается моим сыном. И есть постановление суда о том, что он должен жить со мной», — уточнила она.

Ребёнок Яны и Виктора Батурина, Андрей, не является её биологическим сыном. Продюсер не признавала это до момента начала громкого бракоразводного процесса с миллиардером. Батурин потребовал изменить свидетельство о рождении Андрея и вписать Юлию Салтовец. Яна придерживалась мнения, что родитель не тот, кто произвёл на свет, а тот, кто воспитал.

В результате Яне удалось отстоять права на сына, хотя её репутация сильно пострадала. Сама звезда говорила, что ей пришлось пережить двести судов. Кроме того, якобы именно Батурин распустил сплени, что Яна Рудковская скрывает свой возраст.

«Когда мы разводились с Виктором Николаевичем, он говорит: «Я тебе отомщу, байку какую-нибудь про тебя пущу». И он запустил такую историю в Интернете про меня, и очень многие люди действительно поверили», — отмечала Рудковская в 2017 году.

Второй громкий скандал разразился со вторым мужем Яны — Евгением Плющенко. Всё произошло в 2014 году на Олимпиаде. Тогда фигурист отказался от участия в личном турнире из-за ранее полученных травм. В то время Яна не отвернулась от супруга, а сражалась за его репутацию до конца, хотя о случившемся знала не только вся страна, но и все зрители Олимпиады по всему миру. Люди обвиняли Рудковскую в том, что это именно она побудила Плющенко выступать, несмотря ни на что.

В 2019 году разгорелся скандал, который был связан с супружеской неверностью Плющенко. СМИ начали публиковать информацию о том, что якобы фигурист изменяет Яне с моделью из Санкт-Петербурга. По слухам, их роман длился больше двух лет, а Евгений спонсировал не только любовницу, но и всё её семейство.

«Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над «i». Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать», — передавал источник.

Когда происходящее стало известна публике, Яна объявила, что всецело доверяет Евгению.

«Евгений никогда не поступит таким образом. Если бы у него появились чувства к другому человеку, он бы пришел и рассказал мне об этом прямо. Он такой человек, который никогда не будет вводить в заблуждение», — обратила внимание Рудковская.

Потом издания начали публиковать информацию о том, что якобы у Гном Гномыча может быть психическое расстройство.

Журналисты сделали такие выоды, поскольку на многочисленных фотографиях и видео Гном Гномыч никогда не улыбается. В результате издание, опубликовавшее материал, принесло извинения, но Плющенко объявил, что собирается решать вопрос в суде.

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В 2020 году произошёл ещё один скандал. Певица Рита Дакота поделилась в Сети фотографиями с сумками бренда Louis Vuitton для участия в конкурсе, проходившим в соцсетях. После публикации ей поступил звонок от Рудковской, она потребовала удалить публикации, дабы «не позорить бренд», амбассадором которого она является.

«Она недоумевает, «как я туда попала». Что она ВИП-клиент и друг бренда, у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — цитировала Рудковскую Дакота.

Певица обо всём рассказала публике. В результате даже самые преданные поклонники Рудковской осудили её, и Яне пришлось приносить извинения.

«Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня — это просто напросто неэтично, непрофессионально, некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга, и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — оправдывалась Рудковская.

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Яна Рудковская сейчас


Точный доход Яны Рудковской остаётся загадкой. Однако в 2020 году она делилась, что лишь одни социальные сети приносят ей 1 миллион долларов ежемесячно.

Рудковская продолжает работать с Димой Биланом, а ещё с Юлианной Карауловой и группой «Градусы». Вместе с супругом она развивает академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Также Яна является владельцем сети модных бутиков и компании, которая специализируется на продаже косметики.

«Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии „Ангелы Плющенко“. Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», — поделилась Рудковская.

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«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса
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«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой
04 января 2025, 14:57

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Павел Прилучный публично подтвердил, что его сын Тимофей давно мечтал переехать к нему от матери. Актер опубликовал в интернете письмо, которое его наследник написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. Что было в послании и на что обратили внимание пользователи сети расскажет «Радио 1».

Сын Прилучного загадал желание окончательно переехать к отцу


Актер жестко ответил на критику своей бывшей жены Агаты Муцениеце, дав понять, что решение сына о переезде в его дом было принято самостоятельно и не является результатом давления. Павел опубликовал в интернете письмо, которое Тимофей написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. В этом письме мальчик выразил желание провести время с папой.

«Я очень люблю папу и хочу к нему приехать. Надеюсь, я к нему приеду», — написал Тимофей Деду Морозу.

Письмо Тимофея Деду Морозу (Фото: соцсети Павла Прилучного)

Под фотографией послания Павел резюмировал: «2023. Получается, что Дед Мороз существует».

Мнения подписчиков актера разделились: одни ​полагают, что таким образом Павел поставил бывшую супругу «на место», другие осудили артиста за обнародование детского письма.

«Павел поставил Агату на место этим письмом», «Подло выставлять письмо ребенка», «С мачехой и отцом хорошо, вероятно, никто не занимается его воспитанием», — пишут комментаторы.

Развод и судебные тяжбы Прилучных



Павел Прилучный и Агата Муцениеце заключили брак в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 – дочь Мия. Их развод сопровождался громким скандалом, в ходе которого Агата обвинила мужа в алкоголизме и насилии.

Год назад Муцениеце подала на алименты и выиграла дело, в результате чего Прилучный обязан выплачивать бывшей супруге по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребенка. Таким образом, актер теперь должен отдавать экс-жене 2 миллиона рублей каждый месяц.

Такой расклад не устроил Павла, и он подал иск на определение места жительства детей. В конце 2024 года суд постановил, что Тимофей и Мия должны проживать с матерью. Однако Прилучный не собирается следовать этому решению: Тимофей по-прежнему остается с ним. Несмотря на уговоры Муцениеце, мальчик не хочет возвращаться к матери и сестре. Сам Павел отмечал, что с радостью забрал бы к себе и Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Муцениеце встретила Новый год с новым возлюбленным

35-летняя актриса Агата Муцениеце отметила главную ночь года в компании 40-летнего музыканта Петра Дранги и своей дочери Мии.

По слухам, звезда комедии «Тур с Иванушками» после скандального разрыва с Павлом Прилучным наконец смогла наладить свою личную жизнь. В прошлом году актриса часто появлялась на публике с телеведущим Иваном Чуйковым, а в декабре начала роман с Петром Дрангой.


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«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек
04 января 2025, 13:56

Мария Погребняк (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды. Подробности — в материале «Радио 1».

«Одно место слабое»

Валерия и Артём Чекалины развелись 10 июля 2024 года. Многие считают, что причиной их расставания стали проблемы с налогами, из-за которых бывшие влюблённые провели новогодние праздники под домашним арестом. Однако бывшая супруга футболиста Павла Погребняка уверена, что на самом деле Артем не смог простить измену жены.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших "Джунглей" к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — заявила Мария.
Артём намекал, что Лерчек изменяла ему с преподавателем танцев. А во время участия в проекте «Звёзды в джунглях» она сблизилась с женатым рэпером Натаном.

«Умом он не блещет, говорит полную ахинею и сам себя закапывает», — описала поведение певца бывшая жена Павла Мамаева Алана.
27 декабря Натан сообщил, что их с Лерчек близкие отношения закончились сразу после возвращения в Москву. Он открыто признался девушке, что находится в замешательстве и будет пытаться восстановить семейные отношения.

«Я уже не очень хочу, чтобы Натан победил. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам все понимать. Это не моя месть. Почувствовав рядом сильное мужское плечо, опору, поддержку, я как-то доверилась, но доверилась зря. И мнение об этом человеке чуть-чуть поменялось, честно скажу», — заявила 32-летняя Валерия.




Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году, а в 2016 году у них родилась двойня — Алиса и Богдан, и в 2022 году появился сын Лев.

Артём и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Звездные расставания и дети

Погребняк вспомнила и о других расставаниях, которые произошли в прошлом году.

«2024 год — год, когда было много разводов. Алсу долго терпела измены мужа. Я рада, что она нашла в себе силы и подала на развод. Как она расцвела! Она вернулась на сцену, стала красивой и успешной», — заявила Погребняк в программе «Че там в 2024?».
Кроме того, Алана Мамаева высказалась о рождении детей у известных личностей в 2022 году. По мнению модели, Анна Хилькевич и Кети Топурия — молодцы.

«Когда есть желание воспитывать детей, надо рожать молодыми и красивыми. А если ты уже дедушка или прадедушка, то стоит задуматься, нужно ли это», — отметила девушка.
Мамаева также осудила тех, кто критикует Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. По её мнению, такие высказывания бесчеловечны.

Ранее стало известно, что латвийский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы. Как сообщил друг спортсмена Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют Седокову и какие детали всплыли в ходе расследования — читайте в материале «Радио 1».

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«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса
04 января 2025, 11:05

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. Как сообщил друг Тиммы Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют бывшую супругу баскетболиста и какие детали всплыли в ходе расследования расскажет «Радио 1».

Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа


Марк Пугачев обратился к своим подписчикам в социальных сетях и заявил, что следственные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.

«Я являюсь одним из главных свидетелей», — подчеркнул мужчина.

После этого заявления начались слухи о том, что Пугачев собирается свидетельствовать против Анны Седоковой. По информации СМИ, она могла избавиться от Тиммы из-за четырех московских квартир, которые он приобрел за 180 миллионов рублей.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — пишет телеграм-канал Mash.
Пугачев также настаивает на том, что семья спортсмена испытывает ненависть к экс-солистке ВИАгры. Марк утверждает, что Анна лишила Яниса и его семью имущества и денег.
«Ты пишешь о самой родной маме Яниса, но почему не расскажешь, как она приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты заставила Яниса отправить маму в отель, создавая искусственную ссору между ними? Каждый раз, когда проявлялась любовь к сыну и матери, ты манипулировала ситуацией и устраивала истерики, мол, Янис, ты их любишь больше, чем меня?!» — обратился Марк Пугачев к Анне.

Бывшая жена Яниса Тиммы сделала новое признание об Анне Седоковой



Не остаётся в стороне и первая жена Тиммы Сана Оша, которая воспитывает их сына. Она удивляется, как при том, что Янис зарабатывал большие деньги и был миллионером, спустя три года он не мог позволить себе даже минимальные алименты и едва сводил концы с концами.

«Когда он разводился, Янис был миллионером и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму... Куда же ушли все эти деньги? Как так получилось, что всего через три года он оказался не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в мотеле? Его называли психически неуравновешенным, хотя я прожила с ним девять лет и не вижу в этом никакой правды. Этот человек был готов отдать последнее, у него было большое любящее сердце. Янис всегда помогал своим друзьям», — выражает недоумение она.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года баскетболиста нашли мертвым. 25 декабря его тело было доставлено из Москвы в Ригу. Похороны проходили с поддержкой многих людей: за три дня удалось собрать более семи миллионов рублей благодаря неравнодушным.

Певица Анна Седокова не смогла попрощаться с бывшим мужем Янисом Тиммой из-за обвинений семьи спортсмена в его смерти. Первая жена баскетболиста Сана Оши также выразила недовольство по отношению к Седоковой и объяснила свои причины.

Сана Оши с грустью вспоминает, как после начала отношений Яниса с Анной, он стал постепенно отдаляться от нее и их сына. Вскоре его поведение изменилось, и она превратилась в его заклятого врага.
«Человек должен сам осознать, что происходит, чтобы понять, что это неправильно. Он перестал слышать других. Все, кто пытались что-то сказать, были отрезаны от него. Вот почему рядом не осталось никого. Я наблюдала за тем, как все рушится на протяжении пяти лет. В нашем последнем разговоре я говорила то же самое: «Но ты меня больше не слышишь…». Так это и работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, в который его втянули, как будто он одержим или болен. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. У меня есть много информации, и мне хочется вырваться», — написала она в своем блоге.

Сана утверждает, что у нее есть много откровений об Анне Седоковой, но делиться ими она не готова.

«Вы можете подумать, что я говорю ерунду, но то, что я пережила, можно было бы описать в книге. Я никогда не делилась всем этим, потому что не вижу смысла. В конце концов, мы с ребенком стояли у гроба…» — поделилась Сана Оши.

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#шоу-бизнес
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#алименты
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«Мне сообщили, с кем она живет. Могу назвать его имя»: адвокат Добровинский раскрыл подробности личной жизни Алсу
04 января 2025, 03:42

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Одной из главных историй расставаний звезд российского шоу-бизнеса в 2024 году стал развод певицы Алсу с Яном Абрамовым. Пара была вместе с 2006 года и сейчас между экс-супругами идет спор за раздел имущества. Работающий по делу адвокат Александр Добровинский рассказал подробности развода и поделился информацией о личной жизни Алсу.
Как пишет издание Starhit, пусть развод и прошел без скандалов, певицу не устроила сумма отступных и сейчас пара делит совместно нажитое имущество. По мнению Добровинского, раздел будет идти до мая или до сентября этого года.

Также адвокат высказался о личной жизни Алсу и конфликте с певицей. Поводом стало ранее высказывание о том, что Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь. После этого в сети начали писать о множестве любовников певицы. На почве этого Алсу обиделась на Добровинского, хотя тот утверждает, что ничего подобного не говорил.

При этом адвокат рассказал о доходящих до не слухах, что сейчас певица действительно находится в отношениях с достаточно известным человеком. Такое предположение сделали в Starhit из-за случая на шоу «Завтрак со звездой» с Youtube-канала «Александр Добровинский». Там он назвал имя мужчины, который фигурирует в слухах, но оно было скрыто звуковым сигналом.

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«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»
03 января 2025, 17:13

Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы, вызвавшая широкий общественный резонанс, обрастает мистическими подробностями. Пользователи сети обсуждают пророческий клип Анны Седоковой «Шантарам», в котором мелькают образы мертвых тел.
Искатели мистических совпадений уже обратили внимание на роковую татуировку Яниса, которую он сделал в начале декабря — баскетболист оставил на спине большую композицию из нескольких черепов. О том, какие тайны и совпадения обнаружили в клипе и как они связаны со смертью спортсмена, расскажет редакция «Радио 1».

Череда роковых совпадений в клипе Анны Седоковой


Клип «Шантарам» вышел в 2018 году. В нем исполнительница танцует и целуется с мужчиной, а на фоне лежит тело, замотанное в полиэтиленовый пакет. В другом кадре можно увидеть сразу два «трупа», покрытых тканью. Напомним, первый муж Седоковой, футболист Валентин Белькевич умер в 2014 году — у него оторвался тромб.

В самой песне также присутствует интересное совпадение. В 2019 году после случайной встречи с будущей женой в баре, Тимма выложил в свой блог публикацию именно с этим хитом, чем и обратил на себя внимание Седоковой.

Комментаторы все чаще пишут о роковых совпадениях клипа с жизнью.

Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)

«Больные фантазии превратились в реальность», Как можно петь на фоне трупа… Она, видимо, хотела, чтоб из-за нее мужики стрелялись, убивались», «Пророчество и в клипе, и в словах…» — пишут люди в соцсетях.

Реакция общественности и звезд шоу-бизнеса


Близкий друг Яниса Марк Пугачев также шокирован мистическим совпадением.

«Вы видели этот клип? Это что же в голове должно быть, чтоб такое придумать? Мертвое тело под пленкой — ну и фантазии у людей! Реально как пророчество», — обрушился с критикой мужчина.

Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне от трагедии: пока одни защищают, другие осуждают исполнительницу. Так, мнения лучших подружек Леры Кудрявцевой и Кати Гордон разделились. Ведущая «Секрета на миллион» публично поддержала Анну. А звездный адвокат назвала Седокову стареющей проституткой, которая пытается из всего извлечь свою выгоду.

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.

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Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
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«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье
Молодая жена Цекало Дарина Эрвин опубликовала голые снимки и заявила о мести
03 января 2025, 16:02

Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Последнее время супруга продюсера Александра Цекало удивляет фанатов своим преображением. 33-летняя актриса, модель и художница Дарина Эрвин опубликовала в соцсетях откровенное видео, на котором предстала полностью обнаженной.
Эрвин уже шесть лет живет в браке с актером и телеведущим Александром Цекало. Ради нее он покинул Россию, переехав в США. Во второй половине прошлого года Дарина шокировала многих пользователей, сильно сбросив вес и, вероятно, сделав операцию на уши. Подробности эпатажного поведения жены Александра Цекало — в материале «Радио 1».

«Горячая месть» молодой жены Цекало


Недавно Эрвин решила доказать своей аудитории, что у нее сексуальная фигура. Девушка пришла на побережье, где полностью разделась. Голая модель села на камне и стала позировать с книгой в руке.

Фото: кадр из видео в соцсетях Дарины Эрвин

«Не забывайте, что новогодние решения необязательно должны быть конструктивными. Всегда есть возможность отомстить», — обратилась Дарина к поклонникам.

Многие решили, что таким образом Эрвин намекает на развод со знаменитым шоуменом. Примечательно, что уже не первый случай, когда в СМИ появляются сообщения о возможном разводе пары. Оба супруга обычно их опровергают спустя какое-то время.

«Красиво», «Спасибо за новогодний подарок!», «Афродита», «Почему такая страсть к оголению?» — комментировали ролик фанаты.

Операция на уши ради бешеной популярность


Четвертая жена Александра Цекало в последнее время стала часто привлекать к себе внимание, изменившись внешне – она начала демонстрировать лопоухость. Эрвин уверяет, что у нее всегда были такие уши, просто сейчас она якобы перестала их прятать.

Однако многие убеждены, что девушка сделала пластику, которая сейчас популярна в Китае. Жительницы Поднебесной считают, что лопоухость – это мило и очаровательно.

Перемены во внешности Дарины высмеяла Анастасия Волочкова.

«Одно дело — бабы делают себе губы, попы, грудь – кто во что горазд, но уши!» — отметила балерина.

Из красотки с пышными формами в экстремально худого подростка


Дарина нередко радует поклонников откровенными кадрами. Правда, в прошлом году девушка стала получать больше хейта, чем восхищений. Из красавицы с пышными формами Эрвин превратилась в экстремально худого подростка. Поклонники всячески призывали ее одуматься, но, судя по всему, сама Эрвин полностью довольна своим телом.
Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

В интернете подозревают, что жена Цекало похудела не собственными силами, а начала принимать специальный препарат оземпик. Повод для таких подозрений есть: слишком уж быстро и кардинально изменилась ее внешность. Другие же уверены, что Дарина прибегала к помощи пластических хирургов. Ведь она не просто похудела: ее лицо разительно отличается от того, как она выглядела в последние годы.

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