У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитной 4,4

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил в ночь на субботу, сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг – на глубине 62 километра», – рассказала она.
Как отметили специалист, жители Итурупа ощутили толчки силой до двух баллов. Однако предупреждения о цунами не было.
Днем ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Чили. По данным экспертов, эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от деревни Сан-Педро-де-Атакама, где проживает около двух тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 128 км.
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Александр Климов