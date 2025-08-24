Достижения.рф

Блогеру Маркаряну грозит пять лет колонии за оскорбление памяти защитников Отечества

Арсен Маркарян обвиняется по статье 354.1 УК РФ за публикации в интернете
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета, что грозит ему до пяти лет лишения свободы. Задержанный при попытке скрыться в багажнике автомобиля блогер вину не признал.



Следственный комитет РФ предъявил блогеру Арсену Маркаряну обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным следствия, не позднее 18 августа 2025 года Маркарян записал и распространил в мессенджерах видео, содержащие унижение достоинства русских как национальной группы.

Блогер был задержан 23 августа на Можайском шоссе при попытке скрыться в багажнике автомобиля. После доставки в СК он был допрошен, где вину не признал. 25 августа следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Маркарян уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В 2023 году он был осужден по статье о реабилитации нацизма за осквернение георгиевской ленты, но тогда получил условный срок.

Елизавета Теодорович

