Блогеру Маркаряну грозит пять лет колонии за оскорбление памяти защитников Отечества

24 августа 2025, 00:26

Арсен Маркарян обвиняется по статье 354.1 УК РФ за публикации в интернете

Фото: Istock/blinow61

Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества с использованием интернета, что грозит ему до пяти лет лишения свободы. Задержанный при попытке скрыться в багажнике автомобиля блогер вину не признал.