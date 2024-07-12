Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток

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Москву сотрясла новость о серии убийств за несколько дней до наступления новогодних праздников. По подозрению в расправах над женщинами был задержан гражданин Узбекистана. О том, кто стал жертвой маньяка и за что он лишал жизни молодых девушек расскажет редакция «Радио 1».
Маньяк-мигрант: кем оказался убийца
Хладнокровным убийцей оказался 37-летний уроженец Узбекистана Алексей Варакин, который на протяжении нескольких лет находился в Санкт-Петербурге в психиатрической лечебнице. В клинику мужчина был помещен в 2010 году по приговору суда. Он обвинялся в убийстве двух проституток, однако был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Спустя 13 лет Варакин вышел из лечебницы и вновь принялся убивать женщин.
Позже убийца рассказывал, что после выхода из клиники он проживал какое-то время в Самаре, Иваново и Санкт-Петербурге. Там он участвовал в многочисленных сексуальных оргиях. Эта информация заставила правоохранителей предположить, что и в этих городах могут быть жертвы серийного маньяка.
Как маньяк-мигрант убивал девушек
К 25-летней эскортнице убийца пришел в качестве клиента. В какой-то момент между ними начался конфликт, в результате которого Варакин схватил нож и ударил пострадавшую в шею. Оказалось, что мужчина захотел остаться на всю ночь, однако девушка ответила отказом. Это мужчину так сильно разозлило, что он схватился за холодное оружие.
Истекающая кровью девушка смогла запереться в одной из комнат, где позвонила подруге и сообщила, что ее убивают. Выйти из квартиры самостоятельно злоумышленник не смог, так как на двери был установлен кодовый замок. Оказавшись в ловушке, Варакин нанес себе увечья, чтобы объяснить произошедшее самообороной.
Позже следователи выяснили, что девушка скончалась не от первого удара, а из-за того, что убийца добил ее перед приездом правоохранителей.
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Днем ранее Варакин совершил еще одно убийство
Вечером 22 декабря Варакин решил воспользоваться интим-услугами. Прибывшая в его номер девушка якобы предложила ему употребить запрещенные вещества, что стало причиной конфликта. Расправившись с проституткой, Варакин скрылся. Обезглавленное тело жертвы было найдено сотрудниками отеля лишь через сутки.
На суде Варакин раскаялся в содеянном
Во время избрания меры пресечения Варакин заявил, что раскаивается в том, что совершил. На вопрос журналистов о том, считает ли он себя психически больным, подсудимый ответил: «Без комментариев. Вам дешёвая сенсация, а мне после этого ещё жить».
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