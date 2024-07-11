Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим

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Немыслимая жестокость подростков из тувинского села потрясла общественность. Трое несовершеннолетних на протяжении нескольких дней насиловали 10-летнего школьника. О том, почему их не торопились привлекать к ответственности и за что местные жители ополчились на семью пострадавшего расскажет редакция «Радио 1».
Подростки изнасиловали мальчика в Туве
Три подростка из тувинского села несколько дней насиловали ребенка. Их жертвой оказался 10-летний мальчик. Несовершеннолетним извращенцам было от 15 до 17 лет. Три дня подряд злоумышленники водили ребенка в общественный туалет, где смотрели гей-порно и совершали насилие над учеником младших классов.
О резонансном преступлении вскоре узнала общественность, однако это не помогло скорее привлечь злоумышленников к ответственности. Огласка дала обратный эффект. Мать пострадавшего мальчика Айза рассказывала, что прибывшие в регион правоохранители всячески выгораживали обидчиков ее сына и не стремились оказать какую-либо помощь ребенку.
На ситуацию обратила внимание журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала пост о том, что направила письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь виновных к ответственности.
Что с мальчиком из Тувы сейчас
После множественных издевательств, совершенных подростками, 10-летний мальчик страдает недержанием кала и энурезом.
Психика мальчика также сильно пострадала.
Его мать прежде рассказывала, что сын стал неразговорчив, постоянно закутывается в одеяло, прячет свое нижнее белье. Однажды он спросил: «Больно ли умирать?», поделилась женщина с журналистами.
Восстановление ребенка также усугубляют давление и угрозы со стороны родственников насильников. В связи с этим было принято решение перевезти семью в Москву, где ребенок продолжит лечение в комфортных условиях.
«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, то он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — рассказывала прежде мать пострадавшего мальчика.
Переезд семьи и дальнейшая реабилитация пострадавшего были организованы Ксенией Собчак. В своем телеграм-канале она сообщила, что руководствовалась принципом «сначала сделай — потом говори».
Мать пострадавшего выразила слова благодарности журналистке и тем, кто не остался равнодушным к беде ее семьи.
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Пострадавшего ребенка лечили неправильно
После того, как 10-летний мальчик прошел обследование в столичной клинике, оказалось, что прежде его лечили неправильно. В Москве ребенку была назначена и проведена лазерная операция.
Мать пострадавшего вспоминает, что во время госпитализации в Туве, когда у ребенка началось очередное калонедержание, врач, не облачившись в медицинский халат и не включив свет, провел обследование заверив, что с маленьким пациентом все в порядке.
«Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли», — рассказывала Айза.
Дело о клевете
Сроки проведения расследования по делу об изнасиловании затягивались также из-за уголовного дела, возбужденного в отношении матери пострадавшего.
Оказалось, что женщина является фигуранткой уголовного дела о клевете.
Документ был составлен после ее ссоры с супругом. Она обвинила его в побоях, истязании, а затем примирилась и решила заявление забрать.
Именно тот факт, что ребенок рос в неблагополучной семье, где его мать и отчим злоупотребляли спиртными напитками, а последний поднимал руку на женщину, послужили поводом для того, чтобы жители села стали обвинять в произошедшей трагедии женщину. Соседи даже предполагали, что изнасиловать мальчика мог его отчим, а женщина намеренно оговорила подростков.
Даже родственники Айзы и её близкие знакомые настаивают на том, что насилие ученики старших классов совершить не могли.
Насильникам вынесли приговор
В СУ СК по Республике Тыва сообщили, что фигурантам назначено от 7 до 9 лет лишения свободы.
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