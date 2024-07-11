Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим

Немыслимая жестокость подростков из тувинского села потрясла общественность. Трое несовершеннолетних на протяжении нескольких дней насиловали 10-летнего школьника. О том, почему их не торопились привлекать к ответственности и за что местные жители ополчились на семью пострадавшего расскажет редакция «Радио 1».