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Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим

Изнасилование мальчика из Тувы: как сейчас живет ребенок и кто понес наказание
11 июля 2024, 17:40
Фото: iStock/Xavier_S

Фото: iStock/Xavier_S

Немыслимая жестокость подростков из тувинского села потрясла общественность. Трое несовершеннолетних на протяжении нескольких дней насиловали 10-летнего школьника. О том, почему их не торопились привлекать к ответственности и за что местные жители ополчились на семью пострадавшего расскажет редакция «Радио 1».

Подростки изнасиловали мальчика в Туве


Три подростка из тувинского села несколько дней насиловали ребенка. Их жертвой оказался 10-летний мальчик. Несовершеннолетним извращенцам было от 15 до 17 лет. Три дня подряд злоумышленники водили ребенка в общественный туалет, где смотрели гей-порно и совершали насилие над учеником младших классов.



О резонансном преступлении вскоре узнала общественность, однако это не помогло скорее привлечь злоумышленников к ответственности. Огласка дала обратный эффект. Мать пострадавшего мальчика Айза рассказывала, что прибывшие в регион правоохранители всячески выгораживали обидчиков ее сына и не стремились оказать какую-либо помощь ребенку.

На ситуацию обратила внимание журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала пост о том, что направила письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Что с мальчиком из Тувы сейчас


После множественных издевательств, совершенных подростками, 10-летний мальчик страдает недержанием кала и энурезом.

Психика мальчика также сильно пострадала.

Его мать прежде рассказывала, что сын стал неразговорчив, постоянно закутывается в одеяло, прячет свое нижнее белье. Однажды он спросил: «Больно ли умирать?», поделилась женщина с журналистами.

Восстановление ребенка также усугубляют давление и угрозы со стороны родственников насильников. В связи с этим было принято решение перевезти семью в Москву, где ребенок продолжит лечение в комфортных условиях.

«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, то он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — рассказывала прежде мать пострадавшего мальчика.

Переезд семьи и дальнейшая реабилитация пострадавшего были организованы Ксенией Собчак. В своем телеграм-канале она сообщила, что руководствовалась принципом «сначала сделай — потом говори».

Мать пострадавшего выразила слова благодарности журналистке и тем, кто не остался равнодушным к беде ее семьи.


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Пострадавшего ребенка лечили неправильно



После того, как 10-летний мальчик прошел обследование в столичной клинике, оказалось, что прежде его лечили неправильно. В Москве ребенку была назначена и проведена лазерная операция.

Мать пострадавшего вспоминает, что во время госпитализации в Туве, когда у ребенка началось очередное калонедержание, врач, не облачившись в медицинский халат и не включив свет, провел обследование заверив, что с маленьким пациентом все в порядке.

«Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли», — рассказывала Айза.


Дело о клевете


Сроки проведения расследования по делу об изнасиловании затягивались также из-за уголовного дела, возбужденного в отношении матери пострадавшего.
Оказалось, что женщина является фигуранткой уголовного дела о клевете.

Документ был составлен после ее ссоры с супругом. Она обвинила его в побоях, истязании, а затем примирилась и решила заявление забрать.

Именно тот факт, что ребенок рос в неблагополучной семье, где его мать и отчим злоупотребляли спиртными напитками, а последний поднимал руку на женщину, послужили поводом для того, чтобы жители села стали обвинять в произошедшей трагедии женщину. Соседи даже предполагали, что изнасиловать мальчика мог его отчим, а женщина намеренно оговорила подростков.

Даже родственники Айзы и её близкие знакомые настаивают на том, что насилие ученики старших классов совершить не могли.

Насильникам вынесли приговор


Суд установил причастность к преступлению троих несовершеннолетних. 15 июня 2024 года стало известно, что насильников, надругавшихся над 10-летним мальчиком, признали виновными.

В СУ СК по Республике Тыва сообщили, что фигурантам назначено от 7 до 9 лет лишения свободы.

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Бывшего замруководителя Фонда содействия ЖКХ обвиняют в мошенничестве
РБК: экс-замруководителя Фонда содействия ЖКХ задержан по делу о мошенничестве
11 июля 2024, 17:23

Фото: IStock/AndreyPopov

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве, сообщает РБК.
По информации источников издания, Талалыкин задержан за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее работникам этой организации инкриминировалась та же статья. Была информация, что управляющий Светлана Аглинишкина, юрист Дмитрий Шарифуллин и Екатерина Мыскина умышленно похитили средства, завысив стоимость охранных услуг жилых комплексов. Таким образом ущерб компании составил свыше 240 млн рублей.

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Мужчина убил служебную собаку, задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида
Челябинец убил собаку, которая должна была искать пропавшего мальчика с ДЦП
11 июля 2024, 17:10

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Служебную собаку звали Джесс, она должна была помогать в поисках пропавшего мальчика. Отмечается, что проходившему мимо мужчине не понравилось, что собака громко лаяла. Якобы этим она напугала его ребенка.

Отмечается, что овчарка не находилась на улице, а лаяла на территории частного дома. Тогда мужчина с ножом пробрался на участок через закрытые ворота и нанес Джесс ножевые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашла подозреваемого. В отношении него завели уголовное дело.

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В Москве мигранты изнасиловали спящих девушек
11 июля 2024, 16:29

Фото: istockphoto / blinow61

В Москве нелегальные мигранты напали на двух спящих девушек и изнасиловали их.
В Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование двух девушек.

«Инцидент произошёл в ночь на 9 июля в квартире на Проспекте Мира. По данным Следственного комитета Москвы, девушки спали, когда на них напали злоумышленники. Один из подозреваемых вёл видеосъёмку процесса», — говорится в материале.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых. Подробности о том, как девушки оказались в квартире с мигрантами, не сообщаются.

По кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, можно предположить, что в квартире мог быть организован хостел.

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#инцидент
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#происшествия
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#мигранты
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Акула повредила подводный дрон исследователей
Акула откусила кусок дрона, исследовавшего дно Большой голубой дыры
11 июля 2024, 15:53

Фото: IStock/RamonCarretero

Акула откусила кусок от подводного дрона, исследовавшего Большую голубую дыру. Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале исследователь Джон Митчелл.
Он со своим напарником захотел исследовать дно Большой голубой дыры и заодно проверить реакцию местных морских обитателей на видеокамеру. Это крупное подводное пространство, глубиной 130 метров, расположенное недалеко от Белиза. Оно известно тем, что французский океанолог Жак-Ив Кусто включил его в десятку лучших мест на Земле для дайвинга.

Как видно из кадров, опубликованных блогером, плавник акулы показывается на мгновение и исчезает. Через несколько секунд она внезапно набрасывается на технику и откусывает от нее часть. Дрон удалось поднять, но второй раз погрузить его уже не получилось.

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#дрон
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#исследование
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Пьяная россиянка из мести избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку — видео
Жительница Кировской области избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку
11 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/stockce

В Кировской области пьяная 19-летняя местная жительница из мести избила 16-летнюю девушку. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Пострадавшая девушка работает в цветочном магазине. В него ворвалась ее оппонентка и устроила погром. Видео сняла подруга нападавшей. На нем видно облитую зеленкой девушку-подростка, которую россиянка прижимает к полу и наносит ей удары в область головы.

Виновная девушка похвалилась своим поступком в мессенджере. Она эмоционально описала свои действия и призналась, что разбила окно магазине и устроила погром. Причиной конфликта стал парень. Ранее сообщалось, что суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом
11 июля 2024, 15:06

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Возле жилого дома дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших еще не поступали. Отмечается, что жильцы дома успели эвакуироваться. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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Во Франции возник пожар в Руанском соборе
11 июля 2024, 14:41

Фото: iStock/Tashka

В четверг загорелся шпиль знаменитого собора во французском городе Руан, причина пожара пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.
«Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение», — написал мэр города на своей странице в соцсети Х.

Он также приложил к сообщению фото, на котором видно, как от собора в небо поднимаются густые клубы дыма. При этом причину возникновения пожара он не назвал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Сначала площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

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ФСБ: В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм
11 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/irene_rebrova

В Майкопе сотрудники ФСБ пресекли террористическую атаку на православный храм. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, сотрудники ФСБ задержали выходца из Центрально-Азиатского региона, который оказался участником международной террористической организации (МТО)*. Уточняется, что злоумышленник «готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей, охранников с дальнейшим поджогом здания».

По данным ФСБ, преступник изучил местность, составил схему совершения теракта, а также приобрёл необходимые компоненты для зажигательного устройства. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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* Деятельность организации запрещена в РФ
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#рф
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Осознал ошибку: певец Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО
Адвокат Лапузин: певец Шарлот сам записал видео с извинениями
11 июля 2024, 14:33

Фото: IStock/skarau

Российский певец Эдуард Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО. Ролик опубликовал его адвокат Алексей Лапузин в Telegram.
Защитник певца подчеркнул, что Шарлот записал ролик по своей инициативе, никто его к этому не принуждал. Кроме этого, он отметил, что артист написал много стихов на религиозную тематику и планирует участвовать в мероприятиях РПЦ чтобы загладить вину.

Ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян. находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и продлили срок ареста до 24 июля.

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