В Подмосковье выявили двух лжетрактористов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух человек с поддельными удостоверениями тракториста-машиниста выявили в Московской области специалисты инспекции Управления гостехнадзора министерства экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Один случай произошёл в Богородском округе. Там человек обратился в Управление для замены удостоверения тракториста-машиниста. Однако проверка показала, что принесённый им документ является подделкой», — рассказал глава Минэкологи области Тихон Фирсов.Второго тракториста с поддельным удостоверением вычислили в Рузском городском округе в ходе проведения техосмотра трактора.
Ранее поддельные удостоверения трактористов были выявлены у водителей в Мытищах, Чехове и Люберцах.
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