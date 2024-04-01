Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

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В Гане мужчину арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом пишет Adom Online.
Все произошло 27 марта в районе Миллениал-Сити. Сафиру Бохари присел в тени дерева, что бы отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В какой-то момент к нему подошел 22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон и начал кричать, что его половой орган уменьшился из-за Бохари.
Крики привлекли внимание людей, которые встали на сторону Нельсона и начали избивать Бохари без каких-либо доказательств.
Драку удалось остановить случайному очевидцу, он привёл обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в медучреждение, где врачи осмотрели пенис Нельсона и зафиксировали, что он «стабилен» и не был травмирован.
Позже Бохари подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Нельсона в избиении и распространение ложных сведений. Мужчину арестовали, теперь он ожидает суда.
В некоторых странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, которым психиатры называют массовым бредовым расстройством. Пораженный человек утверждает, что его половой орган уменьшился или вовсе исчез. Женщинам можем казаться, что их грудь пропала. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.
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Крики привлекли внимание людей, которые встали на сторону Нельсона и начали избивать Бохари без каких-либо доказательств.
Позже Бохари подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Нельсона в избиении и распространение ложных сведений. Мужчину арестовали, теперь он ожидает суда.
В некоторых странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, которым психиатры называют массовым бредовым расстройством. Пораженный человек утверждает, что его половой орган уменьшился или вовсе исчез. Женщинам можем казаться, что их грудь пропала. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.
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Алина Юрчак