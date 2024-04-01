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Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

Житель Ганы предстанет перед судом за обвинение мужчины в уменьшении пениса
01 апреля 2024, 02:56
Фото: istock / Rawf8

Фото: istock / Rawf8

В Гане мужчину арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом пишет Adom Online.
Все произошло 27 марта в районе Миллениал-Сити. Сафиру Бохари присел в тени дерева, что бы отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В какой-то момент к нему подошел 22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон и начал кричать, что его половой орган уменьшился из-за Бохари.

Крики привлекли внимание людей, которые встали на сторону Нельсона и начали избивать Бохари без каких-либо доказательств.


Драку удалось остановить случайному очевидцу, он привёл обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в медучреждение, где врачи осмотрели пенис Нельсона и зафиксировали, что он «стабилен» и не был травмирован.

Позже Бохари подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Нельсона в избиении и распространение ложных сведений. Мужчину арестовали, теперь он ожидает суда.

В некоторых странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, которым психиатры называют массовым бредовым расстройством. Пораженный человек утверждает, что его половой орган уменьшился или вовсе исчез. Женщинам можем казаться, что их грудь пропала. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

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ВВС Израиля обстреляли объекты в окрестностях Дамаска, есть раненые
SANA: два человека пострадали при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска
01 апреля 2024, 02:23

Фото: istock / Ekaterina_Lin

ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате атак два Об этом информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.
«Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска», — заявил собеседник агентства.
Как сообщает источник, в результате атаки были ранены два мирных жителя. Помимо этого, был нанесен материальный ущерб.

В конце марта Сирия подверглась самой масштабной атаке со стороны Израиля с начала войны в секторе Газа. По данным СМИ, десятки человек погибли.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
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#израиль
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Журналист потерял ногу при израильском авиаударе в Газе
Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги при израильском ударе по сектору Газа
01 апреля 2024, 01:26

Фото: istock / sudok1

Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж был тяжело ранен при израильском авиаударе по территории около больницы Аль-Акса в анклаве. Об этом информирует агентство, которое входит в состав телесети RT.
Сообщается, что корреспондент потерял ногу.

«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — сказано в сообщении.
Помимо этого, были ранены несколько других журналистов. Также в результате атак двое палестинцев скончались.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сектор Газа — это кладбище для людей и гуманитарных норм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#журналист
#больницы
#сектор газа
#израиль
#атака
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Под Псковом нашли мёртвым пропавшего с детской площадки пятилетнего мальчика
МЧС: Пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области
01 апреля 2024, 00:20

Фото: istock / Yury Karamanenko

Пятилетней мальчик утонул в коллекторном колодце под Псковом. Об этом информирует МЧС России.
Трагедия произошла в деревне Лющик Псковской области. Ребёнок, оставшийся без присмотра родителей, ушел с детской площадки и провалился в яму. Через несколько часов тело мальчика обнаружил отец и извлек оттуда.

На данный момент обстоятельства трагического инцидента устанавливаются, на месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что в одном из фитнес-клубов Казани семилетний ребёнок утонул в бассейне. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
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Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани
Ребенок утонул в бассейне фитнес-клубе в Казани, возбуждено уголовное дело
31 марта 2024, 20:38

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В одном из фитнес-клубов Казани ребёнок утонул в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.
Отмечается, что семилетний ребёнок утонул в бассейне в фитнес-клубе в Советском районе Казани. В настоящее время по факту происшествия организована прокурорская проверка. Представитель ведомства выехал на место происшествия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кургане задержали 10-летнего ребёнка за торговлю наркотиками. По данным следствия, он вместе со своим 32-летним подельником раскладывал закладки.

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#прокуратура
#казань
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В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали
31 марта 2024, 19:54

Фото: iStock/Anton Novikov

Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике. Об этом сообщили в администрации города.
Инцидент произошел на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской. Микроавтобус столкнулся с внедорожником, который не уступил дорогу.

По данным источника, всего в микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них пострадали. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские, сотрудники МЧС работают на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли семь человек, еще тридцать получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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#мчс
#автомобиль
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#аварии
#человек
#инцидент
#полицейские
#сотрудники
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Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Sputnik: террорист из «Крокуса» Шамсиддин* связан с экстремистами из Турции
31 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/leolintang

Террорист Фаридун Шамсиддин*, участвовавший в атаке на «Крокус Сити Холл», имел связь с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает издание «Sputnik Таджикистан».
В начале текущего года он ездил в Стамбул. Эта поездка вызвала много вопросов у его родственников и знакомых. Но Шамсиддин* объяснил свой визит в Турцию тем, что он бывал там с друзьями и теперь хотел бы там поработать.

Вместе с тем, в тот период он начал проявлять признаки экстремизма во время разговоров с родственниками и друзьями.

Также на связь указывает то, что первые 40 человек, подозреваемые в причастности к ИГИЛ**, были задержаны именно после дачи оказаний террориста.

Отмечается, что в ходе поездки в Стамбул Шамсиддин* мог пройти обучение от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
#террористы
#экстремизм
#турция
#крокус сити холл
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Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли
Украинские полицейские ограбили жителей Херсонской области на 395 тысяч рублей
31 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/blinow61

Украинские полицейские обокрали нескольких жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в июле прошлого года старший и младший лейтенанты Александр и Денис вместе со своими подельниками придумали план заработка. Они выследили местного жителя Артёма Ч., который следовал в Энергодар, после чего напали на него и ограбили на 116 тысяч рублей.

Затем они повторили эту схему, ограбив ещё несколько человек. Среди них был Сергей Х., который лишился уже 175 тысяч рублей.

В результате, злоумышленники в погонах получили 359 тысяч рублей.

Однако в России их разжаловали, арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о разбое. Теперь им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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#кража
#полицейские
#херсонская область
#уголовное задержание
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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице
31 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/Akintevs

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения пациента с ножницами на медиков в больнице города Ишима Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По факту происшествия организована процессуальная проверка. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Согласно информации ведомства, злоумышленника передали правоохранительным органам.

Напомним, инцидент произошел в больнице №4 города Ишима. Мужчина с ножницами стал бросаться на людей. Двоим медикам удалось опрокинуть агрессора на пол и обезвредить его. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. У пострадавшего сожжена роговица.

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В перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине

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#инцидент
#мужчина
#происшествия
#ск рф
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В перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине
NYT: причастные к смерти перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили в него 6 раз
31 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Причастные к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова сначала выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на автомобиле. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Ранее, 19 февраля, появилась информация об обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, лётчика Кузьминова. Позднее представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть.

Издание пишет, что двое напавших на Кузьминова вышли из автомобиля, окликнули мужчину и произвели несколько выстрелов. Шесть пуль попали в торс Кузьминова, который ещё успел пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус. После этого убийцы вновь сели в машину и переехали тело мужчины.

Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова.

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