В Москве трое мужчин изнасиловали подростков после вечеринки
В Москве задержали трёх мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании двух девушек на северо-востоке столицы. Об этом сообщает «МК».
Инцидент произошёл в квартире на 2-й Новоостанкинской улице. Трое мужчин — москвич и двое уроженцев Кыргызстана в возрасте 21 и 26 лет — пригласили на вечеринку двух девушек 17 и 18 лет. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.
Во время застолья мужчины напали на девушек и совершили над ними насильственные действия. После происшествия потерпевшие обратились за помощью, и вскоре подозреваемых задержали. Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
