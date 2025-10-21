Достижения.рф

В Москве задержали мужчину по делу о госизмене

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ России задержала в Москве россиянина, передавшего украинской стороне данные о дислокации средств ПВО и объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.



Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с 2019 по 2020 год подозреваемый посещал территорию Украины. Там он участвовал в политических мероприятиях, активно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ, а также встречался с представителями СБУ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал преступнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Екатерина Коршунова

