В Москве задержали мужчину по делу о госизмене

21 октября 2025, 10:01

В Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ России задержала в Москве россиянина, передавшего украинской стороне данные о дислокации средств ПВО и объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.