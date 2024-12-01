Семь беспилотников уничтожили над российским регионом

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Силы ПВО обнаружили и уничтожили сем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавшие или повреждения отсутствуют.
Ранее стало известно о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ города Шебекино жителе Белгородской области.
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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор.
Ранее стало известно о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ города Шебекино жителе Белгородской области.
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Александр Климов