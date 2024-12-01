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Семь беспилотников уничтожили над российским регионом

Богомаз: силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Брянской областью
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Силы ПВО обнаружили и уничтожили сем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавшие или повреждения отсутствуют.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор.



Ранее стало известно о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ города Шебекино жителе Белгородской области.

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Появились детали облавы в московском клубе
РЕН ТВ: полиция не обнаружила ничего запрещенного при облаве в московском клубе
01 декабря 2024, 02:34

Фото: iStock/Dzurag

Силовики не нашли ничего запрещенного во время рейда в московском клубе связи. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканал, алкоголь продавался посетителям без паспортов.

«Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», – рассказал источник телеканала.

Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за скопления людей в комнате.

Рейд в клубе был совершен в субботу вечером, 30 ноября. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. Позже сообщалось, что несколько подростков были госпитализированы с «передозом».

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#рейды
#москва
#алкоголь
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В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга
01 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси спецназа начал использовать водометы, чтобы отогнать протестующих у входа в здание парламента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
В ответ протестующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие улицы. Внутри здания парламента вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников проектных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

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#грузия
#сша
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#протесты
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В московском клубе на фоне рейда госпитализировали подростков
01 декабря 2024, 00:04

Фото: iStock/globalmoments

В московском клубе Contact во время полицейского рейда несколько подростков были госпитализированы с «передозировкой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свидетелей.
Утверждается, что в результате неисправности лифта в заведении посетители оказались заблокированы на втором этаже. Отмечается, что многие из них, в том числе дети, находятся в клубе уже два часов, поступают жалобы на тошноту и духоту.

Правоохранительные органы продолжают работать в заведении. Никому не разрешается покидать клуб.

Ранее силы правопорядка организовали рейды в столичном клубе Contact. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, неизвестно. Причина обысков устанавливается.

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ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
#обыски
#рейды
#москва
#санкт-петербург
#клуб
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После концерта в петербургском клубе прошли обыски
СК: после концерта в клубе Санкт-Петербурга прошли обыски
30 ноября 2024, 23:55

Фото: iStock/artolympic

После концерта в клубе на Кондратьевском проспекте в Сантк-Петербурге представители правопорядка организовали обыски, сообщает ГСУ СК России по городу в своем Telegram-канале.
«В клубе (...) проведен рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», – отмечается в публикации.

Проверка проводилась после поступления информации о госпитализации на мероприятии трех несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены семь несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что отряд ОМОНа с собаками провели рейды на концерте рэпера Mayot (настоящее имя – Артем Никитин) в Санкт-Петербурге.

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ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
#санкт-петербург
#рейды
#алкоголь
#госпитализация
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В московском клубе силовики провели обыски
ТАСС: силовики провели обыски в московском клубе Contact Club
30 ноября 2024, 23:30

Фото: iStock/ Cesare Ferrari

Силовики провели обыски в Московском клубе Contact Club, передает ТАСС.
Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение, расположенное на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, на данный момент неизвестно. Причина действий представителей правоохранительных органов устанавливается.

Ранее сообщалось, что на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвался ОМОН.

До этого стало известно о рейдах в московские клубы Arma и Mono.

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#москва
#санкт-петербург
#рейд
#клуб
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Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
ТАСС: протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
30 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие в течение нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из которых залетела в окно, в результате чего там вспыхнул пожар. Кроме того, они взрывали фейерверки.

Ранее стало известно, что протестующие использовали коктейль Молотова. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила проведения собраний и демонстраций.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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#протесты
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Житель российского города пострадал из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Шебекино ранен мирный житель
30 ноября 2024, 23:06

Фото: iStock/trikolor

Мирные жители получили ранения в результате обстрела города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчина с минно-взрывными травмами доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Глава российского региона добавил, что из-за попадания снаряда на территории производственного предприятия возник пожар, автомобиль также был усеян обломками.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – отметил Гладков.

Ранее два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки FPV-дрона.

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#дрон
#всу
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На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН
30 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/ Cesare Ferrari

На концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвались силовики, сообщил Телеграм-канал SHOT.
ОМОН с собакой вошёл в клуб «Base», где проходил концерт исполнителя Mayot (Артём Никитин) почти сразу после начала выступления. Силовики искали наркотические вещества. В настоящий момент посетители готовятся, что они будут проходить проверку на наличие в организме или карманах запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что ОМОН совершил рейд на московский клуб Arma. На площадке проходила вечеринка. Посетителям клуба сказали сидеть на полу, а некоторых людей осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков в настоящий момент неизвестна.

В ноябре отменили выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары. Причиной стали многочисленные обращения общественности.



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В Грузии протестующие заблокировали морской порт Поти
30 ноября 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Протестующие в Грузии заблокировали морской порт города Поти. За прошедшие два дня сильно пострадало 42 полицейских, беспорядки в стране продолжаются, сообщил Телеграм-канал Mash.
Толпа собралась у здания Первого канала Грузии (Общественного вещателя) в Тбилиси. Там люди требуют выделить эфирное временя для представителей оппозиции. Рядом с парламентом в настоящий момент летают коктейли Молотова, поделились власти. Сейчас неспокойно и в Батуми, Гори, Озургети, Ланчхути и в Зугдиди.

В МВД Грузии сделали заявление, что действия протестующих вышли за рамки законодательства. И выложили видеодоказательства. Из-за этого сотрудники применяют спецсредства. В ночь с 29 на 30 ноября было задержано 107 человек.

Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. ​



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