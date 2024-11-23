Боевики ВСУ ударили ракетой по порту Бердянска

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Ракетный удар по порту Бердянска на юге Запорожской области нанесли боевики ВСУ. Как уточнил глава региона Евгений Балицкий, никто не пострадал, очаги возгорания потушили.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — сказано в Telegram-канале чиновника.Балицкий призвал людей не паниковать и предупредил о возможных повторных атаках.
Запорожская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Кроме того, российскими субъектами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжает обстрел указанных территорий.
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