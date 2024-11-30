Житель российского города пострадал из-за обстрела ВСУ

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Мирные жители получили ранения в результате обстрела города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчина с минно-взрывными травмами доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Глава российского региона добавил, что из-за попадания снаряда на территории производственного предприятия возник пожар, автомобиль также был усеян обломками.
Ранее два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки FPV-дрона.
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«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – отметил Гладков.
Ранее два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки FPV-дрона.
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Александр Климов