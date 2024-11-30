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Житель российского города пострадал из-за обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Шебекино ранен мирный житель
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Мирные жители получили ранения в результате обстрела города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчина с минно-взрывными травмами доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Глава российского региона добавил, что из-за попадания снаряда на территории производственного предприятия возник пожар, автомобиль также был усеян обломками.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – отметил Гладков.



Ранее два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки FPV-дрона.

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#дрон
#всу
В московском клубе силовики провели обыски
ТАСС: силовики провели обыски в московском клубе Contact Club
30 ноября 2024, 23:30

Фото: iStock/ Cesare Ferrari

Силовики провели обыски в Московском клубе Contact Club, передает ТАСС.
Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение, расположенное на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, на данный момент неизвестно. Причина действий представителей правоохранительных органов устанавливается.

Ранее сообщилось, что на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвался ОМОН.

До этого стало известно о рейдах в московские клубы Arma и Mono.

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#клуб
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Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
ТАСС: протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
30 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие в течение нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из которых залетела в окно, в результате чего там вспыхнул пожар. Кроме того, они взрывали фейерверки.

Ранее стало известно, что протестующие использовали коктейль Молотова. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила проведения собраний и демонстраций.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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#ес
#протесты
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На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН
30 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/ Cesare Ferrari

На концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвались силовики, сообщил Телеграм-канал SHOT.
ОМОН с собакой вошёл в клуб «Base», где проходил концерт исполнителя Mayot (Артём Никитин) почти сразу после начала выступления. Силовики искали наркотические вещества. В настоящий момент посетители готовятся, что они будут проходить проверку на наличие в организме или карманах запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что ОМОН совершил рейд на московский клуб Arma. На площадке проходила вечеринка. Посетителям клуба сказали сидеть на полу, а некоторых людей осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков в настоящий момент неизвестна.

В ноябре отменили выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары. Причиной стали многочисленные обращения общественности.



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#санкт-петербург
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В Грузии протестующие заблокировали морской порт Поти
30 ноября 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Протестующие в Грузии заблокировали морской порт города Поти. За прошедшие два дня сильно пострадало 42 полицейских, беспорядки в стране продолжаются, сообщил Телеграм-канал Mash.
Толпа собралась у здания Первого канала Грузии (Общественного вещателя) в Тбилиси. Там люди требуют выделить эфирное временя для представителей оппозиции. Рядом с парламентом в настоящий момент летают коктейли Молотова, поделились власти. Сейчас неспокойно и в Батуми, Гори, Озургети, Ланчхути и в Зугдиди.

В МВД Грузии сделали заявление, что действия протестующих вышли за рамки законодательства. И выложили видеодоказательства. Из-за этого сотрудники применяют спецсредства. В ночь с 29 на 30 ноября было задержано 107 человек.

Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. ​



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Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца
30 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/mactrunk

В Брянской области пятилетний ребёнок угодил в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами. Мальчик пострадал, пытаясь защитить мать от пьяного отца, когда тот начал её бить.
Семейная драма произошла в городе Унеча, сообщает телеграм-канал Baza. 27-летний Николай пришёл домой с работы, изрядно выпил, после чего разозлился на пятилетнего сына. Мальчишка бегал по квартире и никак не хотел ложиться спать. Родитель завёл ребёнка в комнату и принялся орать на него.

На защиту сына пришла мама, и тогда Николай переключился на неё. Но руганью он не ограничился, а сбил женщину с ног и начал её душить. Тут уже не выдержал сам мальчик: он бросился на отца, защищая мать, но, конечно, силы были не равны. Мужчина бил ребёнка по лицу, попе и спине.

Когда отец угомонился, женщина выгнала его из дома, а сама повезла ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушибы челюсти и кровоподтёки по всему телу. Мать зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. Несмотря на случившееся, мальчик говорит, что скучает по отцу.

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В Москве студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт
30 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/scaliger

В Москве студента заковали в наручники и силой доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов.
В своём телеграм-канале юрист написал, что молодой человек некоторое время жил за границей. Вернувшись в Россию, он поступил в институт, а на воинский учёт встал только в августе этого года. Отсрочку от службы в армии ему не предоставили, так как он поступил в вуз не сразу после окончания средней школы.

В начале ноября молодой россиянин подал исковое заявление в суд, в котором просил признать решение призывной комиссии незаконным. 29 ноября студента задержали сотрудники полиции и в наручниках доставили на призывной пункт. Основанием для этого стало полученное ими письмо военного комиссара, в котором тот указывал, что молодой человек не явился в военкомат без уважительной причины.

В доказательство своих слов адвокат опубликовал видео, на кадрах которого видно, как правоохранители силой вытаскивают студента из машины отца. В действиях сотрудников военкомата и полицейских Ахильгов усмотрел превышение должностных полномочий.

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#военкомат
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Бородатый бандит на джипе похитил двух подростков и вымогал у них деньги
В Москве бандит с пистолетом захватил двоих подростков и требовал выкуп
30 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/scaliger

Бородатый бандит с пистолетом захватил двоих подростков и требовал у них выкуп в обмен на свободу. Побудило его к этому недовольство кроссовками и шапкой, которую ребята ему продали.
Несколькими днями ранее 20-летний Магомед приобрёл вещи в столичном торговом центре «Кунцево плаза» на Ярцевской улице, сообщает телеграм-канал Mash. Потом у него внезапно возникло подозрение, что обновки некачественные, попросту говоря — «палёные». Молодой человек решил разобраться в ситуации, используя методы из 90-х.

Он снова приехал в торговый центр, выловил двоих несовершеннолетних продавцов и, угрожая пистолетом, усадил их в свой чёрный джип. Затем отвёз парней на пустырь и начал запугивать, стреляя в воздух.

В качестве компенсации Магомед затребовал с ребят 120 тысяч рублей — 100 тысяч за кроссовки и 20 тысяч за шапку. Затем он отпустил подростков, объявив, что поставил их на счётчик, и дал им срок уплаты до 5 декабря. Но ничего получить не успел — его задержали.

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Бандиту светит солидный срок за похищение человека и вымогательство. Дома у Магомеда правоохранители нашли кучу ножей и пистолет. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.

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В Лангепасе пьяный полицейский угнал автомобиль и угрожал коллегам
30 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/ Rattankun Thongbun

Пьяный сотрудник полиции угнал машину в Лангепасе, врезался в сугроб и угрожал коллегам, которые его задержали, сообщил Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 27 ноября. Капитан полиции Александр Васильев залез в машину местной жительницы, пока женщина отошла в магазин, и уехал. Как только она заметила пропажу автомобиля, женщина обратилась в полицию. Угонщика оперативно разыскали — он врезался в ближайший сугроб.

В ходе задержания Александр Васильев был зол и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал коллегам-полицейским, которые оформляли протокол — он никак не мог успокоиться.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Лангепас капитан полиции приехал на отдых, а трудится он начальником ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский». Мужчине грозит уголовное дело за угон машины, но вину Александр Васильев признавать не стал.

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В Москве полиция нашла оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ*
30 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/ Dzurag

Работники полиции и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы, сообщалось на сайте главного управления МВД по столице.
По данным ведомства, полиция северо-востока столицы совместно с городским управлением ФСБ провели проверку незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. Там осуществляли пропаганду движения ЛГБТ*.

В ходе обыска клуба правоохранители обнаружили контрабандный алкоголь без акцизов. Ещё у неизвестного гражданина изъяли оружие. Его отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова — он набирал в поездки ЛГБТ*-группы. Он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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