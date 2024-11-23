Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты с МО для службы в зоне СВО

Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты, чтобы присоединиться к «избранной группе стран», которые способны производить такое оружие. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анну Гвоздяр.