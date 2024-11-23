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Контракты на службу в зоне спецоперации заключают ежедневно сотни россиян, проинформировал РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — прокомментировал он.Песков добавил, что сначала контрактников тщательно обучают и готовят, поэтому потребности говорить в настоящее время о мобилизации нет.
С представителем Кремля говорила 16-летняя журналистка-практикантка из Луганска Фаина Савенкова. В 12 лет девушка попала в базу неонацистов «Миротворца», призвав ООН защищать детей Донбасса.
Частичная мобилизация в России прошла осенью 2022 года. Тогда на службу призвали свыше 300 тысяч человек.
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Никита Кротов