Семь человек пострадали после обрушения пола на съёмочной площадке в Ленобласти

Фото: iStock/maxim4e4ek
Семь человек пострадали в результате обрушения пола на съёмочной площадке в Ленинградской области. Об этом телеканал РЕН ТВ пишет в своём Telegram-канале.
Отмечается, что обрушение произошло в декоративном вагончике, в котором в этот момент находились люди. Все семеро пострадавших были экстренно госпитализированы. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое.
Съемки проводились на одной из полигонов в Толмачёвском поселении.
Накануне вечером произошло обрушение котлована на строительной площадке в столичном районе Вешняки. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди
МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек
Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
Съемки проводились на одной из полигонов в Толмачёвском поселении.
Накануне вечером произошло обрушение котлована на строительной площадке в столичном районе Вешняки. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди
МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек
Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
Анастасия Чинкова