Еще одна семейная пара пропала в Красноярском крае

29 июня 2026, 10:10

В Красноярском крае ищут семейную пару, пропавшую во время сплава по реке Агул

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Семейная пара пропала во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице во «ВКонтакте».