Еще одна семейная пара пропала в Красноярском крае
Семейная пара пропала во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице во «ВКонтакте».
Мужчина и женщина в возрасте 43 и 45 лет отправились в приключение 20 июня, после чего перестали выходить на связь. Через восемь дней специалисты Канского поисково-спасательного отряда выехали на их поиски, когда поступила заявка от полиции.
За воскресенье они обследовали 58 километров береговой линии и проверили 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота. Поиски продолжаются, пока они не дали результатов.
Ранее сообщалось, что специалисты поисково-спасательного центра «Рысь» нашли четырех детей, потерявшихся в лесном массиве Нижегородской области.
Читайте также: