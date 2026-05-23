Семь извержений вулкана Семеру зафиксировали за сутки в Индонезии
Не менее семи извержений вулкана Семеру произошли за последние сутки в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
При первом извержении столб пепла поднялся на километр над кратером, достигнув отметки 4676 метров над уровнем моря. Выброс сопровождался плотными облаками белого и серого пепла, смещавшимися в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.
При остальных шести извержениях пепел поднимался на высоту от четырех до 4,7 километра над уровнем моря. Людей призвали не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров из-за риска выброса раскаленных камней.
Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии и самая высокая вершина на острове Ява. Индонезийский архипелаг входит в так называемое тихоокеанское Огненное кольцо и подвержен высокой сейсмической активности. Всего в стране насчитывается более 500 вулканов, около 130 из которых — действующие.
