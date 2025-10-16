В Италии винодела на глазах у отца раздавило прессом для отжима винограда
В Италии винодел погиб во время чистки виноградного пресса. Об этом сообщает издание Corriere del Veneto.
По данным газеты, трагедия произошла, когда 44-летний винодел Маттео Форнер очищал пресс, используемый для отжима винограда. Внезапно оборудование само включилось и начало работать, в результате чего мужчина оказался зажат внутри механизма. Несчастный случай произошёл на глазах у его отца. Прибывшие медики констатировали смерть – пресс сломал мужчине шею.
Как выяснилось, отец и сын полагали, что устройство выключено, однако на самом деле оборудование временно не работало из-за перебоев с подачей электроэнергии. Когда питание восстановилось, пресс автоматически возобновил работу.
Маттео Форнер был хорошо известен в своём районе: в 2022 году его избрали в городской совет. Мужчина погиб за две недели до своего дня рождения. У него остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.
