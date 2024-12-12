«Мы в канале у Мизулиной, поедем на ТВ»: в Котельниках семь подростков сняли на видео жестокое избиение школьницы

Видео: Телеграм-канал Baza
9 декабря толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу в туалете школы №2 в Котельниках. Об этом в районном чате рассказала сестра пострадавшей.
Что произошло и как отреагировали педагоги — в материале «Радио 1».
Классная руководительница заявила, что ученица могла сама спровоцировать сверстниц, передает РЕН ТВ. Со слов сестры, администрация учебного заведения сказала родителям, что пострадавшая упала в обморок якобы из-за курения в туалете.
У школьницы обнаружили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
На следующий день родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские опросили 5 участниц драки. Стоит отметить, что некоторые из них состоят на учёте. Однако родственники школьницы уверены, что обидчиц было семь.
По словам матери, агрессивные подростки избили еще одну школьницу, заставили ее раздеться на улице и извиняться, стоя на коленях.
Помимо этого, девочки, избившие сверстницу, записали хвастливое видео о том, что попали в Телеграм-канал к Мизулиной. Мол, они готовятся к эфирам на телевидении:
Проверка продолжается, о ее результатах станет известно позже. Остается ждать, что в ситуации разберутся компетентные органы и террор в школе прекратится.
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«Идет урок, не мешайте»Кадры с избиением разлетелись в соцсетях, но и этот факт долгое время оставался без внимания. Как рассказала родственница избитой, работники школы пытались удалить видео отовсюду. Она уточнила, что об инциденте узнал директор школы, но родителям девочки не сообщил.
«9 декабря мою сестренку заперли в туалете школы. Ее поочередно лупили по лицу и голове семь девочек. Параллельно подруга моей сестрёнки бегала по школе и просила помощи у учителей, но в ответ получали: "Идет урок, не мешайте"», — поделалась сестра.Агрессоры заманили девочку в туалет и начали издеваться над ней. Школьница потеряла сознание, а когда пришла в себя — одна из девочек отвела ее в медпункт. Сначала мать не знала об избиении, но на следующий день дочь начало рвать. Женщина вызвала скорую, пострадавшую госпитализировали.
Классная руководительница заявила, что ученица могла сама спровоцировать сверстниц, передает РЕН ТВ. Со слов сестры, администрация учебного заведения сказала родителям, что пострадавшая упала в обморок якобы из-за курения в туалете.
У школьницы обнаружили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
«В данный момент она в больнице, в неврологии на обследовании», — сказала мать пострадавшей в разговоре с «360».Фото: istock / Rawpixel
На следующий день родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские опросили 5 участниц драки. Стоит отметить, что некоторые из них состоят на учёте. Однако родственники школьницы уверены, что обидчиц было семь.
«Ужасное хобби»Мать рассказала, что обидчицы все так же угрожают ее ребенку, присылая гневные сообщения. Не только ее дочь пострадала — нападавшие держат в страхе всю школу. Избиение учениц является их «ужасным хобби».
По словам матери, агрессивные подростки избили еще одну школьницу, заставили ее раздеться на улице и извиняться, стоя на коленях.
«У них все время какие-то интриги были, они не были ее друзьями. Но они общаются в общих чатах, а этих девочек все боятся. Мне сказали сегодня в отделении полиции, что эти девочки пришли год назад в школу, и с того момента школа содрогается», — пояснила она.
Радость от хайпаСитуацию прокомментировала Екатерина Мизулина.
«С родителями из педагогов никто не связался и не сообщил о случившемся, медицинскую помощь ребёнку также не оказали. Как оказалось, у девочки сотрясение мозга и черепно-мозговая травма», — написала она в своём Телеграм-канале.Лига безопасного интернета направила обращение прокурору Подмосковья и в СК РФ.
Помимо этого, девочки, избившие сверстницу, записали хвастливое видео о том, что попали в Телеграм-канал к Мизулиной. Мол, они готовятся к эфирам на телевидении:
«Треш. <...> Даже ни капли сожаления и понимания того, что совершили преступление. Судя по всему, нужно готовиться к «интервью» в правоохранительных органах — ведь речь может идти о нанесении тяжких телесных повреждений», — написала глава ЛБИ.Фото: istock / Dzurag
Проверка продолжается, о ее результатах станет известно позже. Остается ждать, что в ситуации разберутся компетентные органы и террор в школе прекратится.
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