В Подмосковье школьницу избили сверстницы

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В городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу. Пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. Подростка госпитализировали. Об этом сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, заявление в полицию написала мать пострадавшей школьницы.
Подростков, избивших девочку, доставили в отдел полиции. Сотрудники уже их опросили в присутствии законных представителей, добавили в МВД.
Ранее в одном из СНТ в Подмосковье произошла массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины.
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Подростков, избивших девочку, доставили в отдел полиции. Сотрудники уже их опросили в присутствии законных представителей, добавили в МВД.
Ранее в одном из СНТ в Подмосковье произошла массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины.
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Анастасия Ларина