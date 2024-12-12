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В Подмосковье школьницу избили сверстницы

В Котельниках пять подростков избили школьницу, пострадавшую госпитализировали
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу. Пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. Подростка госпитализировали. Об этом сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, заявление в полицию написала мать пострадавшей школьницы.

Подростков, избивших девочку, доставили в отдел полиции. Сотрудники уже их опросили в присутствии законных представителей, добавили в МВД.



Ранее в одном из СНТ в Подмосковье произошла массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины.

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#подростки
Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете
12 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Школьницы всемером избили и подвергли издевательствам свою сверстницу в школьном туалете. После этого они хвастались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной.
Теперь в отношении очередных «звёзд интернета» возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл 9 декабря в подмосковных Котельниках. Семь учениц одной из школ закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться. Девочку таскали за волосы, били, всячески обзывали. Всё происходящее школьницы снимали на видео, а потом ролик появился в сети.

По словам родителей избитой девочки, в школе узнали о происшедшем, но предпочли замолчать ситуацию. Видео стёрли из всех чатов, а маме девочки сказали, что её дочь просто курила в туалете и из-за этого потеряла сознание. Между тем, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.

Происшествием в подмосковной школе заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

Однако авторы видео и участницы расправы, похоже, не испугались, а обрадовались.

«Мама, мы теперь популярные! Мы в канале у Мизулиной!» — с восторгом написала одна из них.

Теперь у школьниц будет меньше поводов для радости. Против них в следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

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В Подмосковье школьницу избили сверстницы
#следственный комитет
#уголовное видео
#травма
#инцидент
#мама
#волосы
#рф
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В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков
В Дагестане 22-летний геймер избил подростков в ответ на их оскорбления
12 декабря 2024, 11:27

Фото: iStock/Backiris

В Кизилюртовском районе в Дагестане 22-летний геймер избил школьников после того, как те начали его оскорблять.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, молодой человек пришёл поиграть в компьютерный клуб. Вместе с ним в заведении находились подростки — они вели себя шумно. Геймер сделал им замечание, но в его адрес посыпались оскорбительные слова.

Парень ушёл из компьютерного клуба. Позже он выследил ребят и напал на них. Избитых школьников госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Молодого человека удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Никольске в Вологодской области местную жительницу признали виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.

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#уголовное подростки
#избиение
#дагестан
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Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину
Мать подростка Мурдиева, рассорившего СК и Кадырова, просит о честном следствии
12 декабря 2024, 11:22

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)

Мать 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, рассорившего Следственный комитет РФ и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину. Об этом пишет Ura.ru.
Напомним, что Главное управление Следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществлённого группой лиц по предварительному сговору.

На сторону молодого человека встал Кадыров, который заявил, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видеозапись была рассмотрена сторонами обвинения некорректно.

После глава Чечни выступил с критикой в адрес Бастрыкина и объявил, что тот «сидит не на своем месте».

Мать подростка обратилась к Бастрыкину с требованием провести честное расследование. Она подчеркнула, что подала более 700 жалоб по делу её несовершеннолетнего сына. Однако получила только отказы в их удовлетворении.

Также женщина добавила, что запрашивала видеозаписи с камер видеонаблюдения в торговых центрах «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что следствие имеет эти кадры, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела мать их не обнаружила. Она убеждена, что следователь умышленно убрала их, чтобы сфальсифицировать дело.

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#следственный комитет
#рамзан кадыров
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«Мы в канале у Мизулиной, поедем на ТВ»: в Котельниках семь подростков сняли на видео жестокое избиение школьницы
Мать избитой в Котельниках девочки: напавшие подростки держат в страхе всю школу
12 декабря 2024, 11:15

Фото: istock / LSOphoto

9 декабря толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу в туалете школы №2 в Котельниках. Об этом в районном чате рассказала сестра пострадавшей.
Что произошло и как отреагировали педагоги — в материале «Радио 1».

«Идет урок, не мешайте»

Кадры с избиением разлетелись в соцсетях, но и этот факт долгое время оставался без внимания. Как рассказала родственница избитой, работники школы пытались удалить видео отовсюду. Она уточнила, что об инциденте узнал директор школы, но родителям девочки не сообщил.

«9 декабря мою сестренку заперли в туалете школы. Ее поочередно лупили по лицу и голове семь девочек. Параллельно подруга моей сестрёнки бегала по школе и просила помощи у учителей, но в ответ получали: "Идет урок, не мешайте"», — поделалась сестра.
Агрессоры заманили девочку в туалет и начали издеваться над ней. Школьница потеряла сознание, а когда пришла в себя — одна из девочек отвела ее в медпункт. Сначала мать не знала об избиении, но на следующий день дочь начало рвать. Женщина вызвала скорую, пострадавшую госпитализировали.

Классная руководительница заявила, что ученица могла сама спровоцировать сверстниц, передает РЕН ТВ. Со слов сестры, администрация учебного заведения сказала родителям, что пострадавшая упала в обморок якобы из-за курения в туалете.

У школьницы обнаружили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

«В данный момент она в больнице, в неврологии на обследовании», — сказала мать пострадавшей в разговоре с «360».
Фото: istock / Rawpixel

На следующий день родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские опросили 5 участниц драки. Стоит отметить, что некоторые из них состоят на учёте. Однако родственники школьницы уверены, что обидчиц было семь.

«Ужасное хобби»

Мать рассказала, что обидчицы все так же угрожают ее ребенку, присылая гневные сообщения. Не только ее дочь пострадала — нападавшие держат в страхе всю школу. Избиение учениц является их «ужасным хобби».

По словам матери, агрессивные подростки избили еще одну школьницу, заставили ее раздеться на улице и извиняться, стоя на коленях.

«У них все время какие-то интриги были, они не были ее друзьями. Но они общаются в общих чатах, а этих девочек все боятся. Мне сказали сегодня в отделении полиции, что эти девочки пришли год назад в школу, и с того момента школа содрогается», — пояснила она.

Радость от хайпа

Ситуацию прокомментировала Екатерина Мизулина.

«С родителями из педагогов никто не связался и не сообщил о случившемся, медицинскую помощь ребёнку также не оказали. Как оказалось, у девочки сотрясение мозга и черепно-мозговая травма», — написала она в своём Телеграм-канале.
Лига безопасного интернета направила обращение прокурору Подмосковья и в СК РФ.

Помимо этого, девочки, избившие сверстницу, записали хвастливое видео о том, что попали в Телеграм-канал к Мизулиной. Мол, они готовятся к эфирам на телевидении:

«Треш. <...> Даже ни капли сожаления и понимания того, что совершили преступление. Судя по всему, нужно готовиться к «интервью» в правоохранительных органах — ведь речь может идти о нанесении тяжких телесных повреждений», — написала глава ЛБИ.
Фото: istock / Dzurag

Проверка продолжается, о ее результатах станет известно позже. Остается ждать, что в ситуации разберутся компетентные органы и террор в школе прекратится.

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В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомцу ради спасения родителей
12 декабря 2024, 10:34

Фото: iStock/Rawf8

В Москве 10-летняя девочка отправила нюдсы незнакомому мужчине, чтобы спасти родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина, представившийся Ильёй, 17 ноября написал четверокласснице с угрозами снять все деньги со счетов её родителей, если она не выполнит его условия – прислать его интимные фото и видео. Девочка сильно напугалась и сделала всё, что сказал мужчина, чтобы спасти своих родителей. Получив фото и видео Илья сразу же удалил всё из чата.

На следующий день бабушка школьницы узнала о переписке и сразу же написала Илье. Он начал требовать с неё 15 тысяч рублей, чтобы фото и видео внучки не попали в интернет. Бабушка на этот шантаж не поддалась и сразу же рассказала обо всём отцу девочки, который подал заявление в полицию. В отношении незнакомца было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время его разыскивают.

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#фото
#мужчина
#девочка
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Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил пенсионера за интернет
12 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Backiris

Массовая драка с участием подростка и пожилого мужчины произошла в одном из СНТ в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в СНТ «Богатырь». Председатель товарищества Дмитрий Мосесов запретил местным жителям самостоятельно подключать интернет в домах. Однако одна из жительниц всё же рискнула провести интернет. Когда Мосесов и его сын-боксёр увидели 65-летнего электрика, они сначала сломали его лестницу и разорвали провода, после чего избили пожилого мужчину.

Житель СНТ Юрий Сусов, ставший очевидцем избиения, рассказал, что электрика сначала несколько раз ударили, а затем кинули в канаву. Там председатель и его несовершеннолетний сын продолжили быть пенсионера уже ногами.

Чтобы остановить Мосесова и его сына Юрий распылил газовый баллончик. После этого председатель СНТ набросился на местного жителя с обвинениями в нападении. Однако весь произошедший конфликт был записан на видео, где видно, с чего началась массовая драка и кто её устроил.

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#подмосковье
#избиение
#интернет
#драка
#конфликт
#видео
#снт
#подросток
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В Коломне поймали двух курьеров телефонных мошенников
12 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto.com/Rawf8

Двух молодых людей 18 и 22 лет из Рязанской области и Санкт-Петербурга задержали в Коломне за пособничество телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стала 77-летняя жительница Коломны. Сначала ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», под предлогом замены электросчётчиков попросил назвать код из СМС. Пенсионерка назвала цифры, и на этом разговор закончился. Но затем ей позвонили якобы из ФСБ и министерства финансового мониторинга и, запугав угрозой мошенников, убедили снять все сбережения и передать их курьеру для «размещения на безопасном счёте». Женщина обналичила 4 млн рублей и отдала их пришедшему к подъезду молодому человеку», — говорится в сообщении.
На следующий день мошенники вновь позвонили и стали убеждать жертву снять деньги с её счёта в другом банке — 3 млн рублей. Женщина вновь поверила обману, однако сотрудница банка проявила бдительность и объяснила клиентке, что с ней общаются мошенники.

Пенсионерка обратилась в полицию, и дальнейшая «передача денег» прошла под контролем оперативников. Пенсионерка передала ещё одному подошедшему курьеру муляж, а затем сотрудники полиции провели задержание. В ходе расследования удалось задержать также и первого курьера.

Оба задержанных рассказали, что нашли эту подработку через интернет. Они должны были забирать деньги по указанным адресам и переводить на счета «работодателей», оставляя себе процент от суммы. Расследование продолжается.

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#мошенники
#мошенничество
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#деньги
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ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
«Известия»: ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке
12 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали пособника ГУР Минобороны Украины, который планировал совершить теракт в Донецке против российских военных. Об этом сообщили «Известия».
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей», — говорится в публикации издания.

Как оказалось, задержанный хотел установить взрывное устройство на служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Все необходимые компоненты были подготовлены сотрудниками ГУР и заложены в тайнике.

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Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
12 декабря 2024, 04:04

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Над казарменными зданиями специального полка полиции в Грозном был сбит украинский беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 00.55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Кадыров пояснил, что в результате происшествия легкие ранения получили четыре бойца караула. Взорвавшийся в небе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты здания вызвали небольшой пожар, который быстро ликвидировали.

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#беспилотник
#кадыров
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