В Москве девушка выпрыгнула из окна спасаясь от сожителя-насильника
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в насилии над сожительницей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Против мужчины возбуждено пять уголовных дел по статьям УК РФ, включая изнасилование (ст. 131) и угрозу убийством (ст. 119). Следствие ходатайствует о его аресте.
Предварительно, 11 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину на почве ревности, причинив ей сотрясение мозга и потерю сознания. 16 октября, узнав о её обращении к врачам, он обманом заманил её в квартиру, снова избил, угрожал убийством и изнасиловал.
Чтобы женщина не обратилась в полицию, он забрал её телефон и ключи и запер дверь. Пострадавшая спаслась, выпрыгнув из окна, после чего прохожие вызвали скорую помощь. Подозреваемого задержали.
