В Новокузнецке продлили арест матери и отчима, избивавших 12-летнего мальчика
Кузнецкий районный суд Новокузнецка продлил арест матери и отчима, обвиняемых в жестоком обращении с 12-летним мальчиком. Они останутся в СИЗО как минимум до 27 ноября 2025 года, сообщает Сибдепо.
Напомним, что подросток из Прокопьевска пропал на два дня и был найден в местном супермаркете, где скрывался от родителей. Мальчик подвергался систематическим избиениям: ему сломали ногу кочергой, наносили многочисленные побои, оставляли раздетым на холодной веранде и морили голодом. Лицо ребенка неоднократно резали, в том числе верхнюю губу в трёх местах. Последняя рана была свежей, когда он сбежал из дома со сломанной конечностью.
Арест родителей продлили из-за большого объёма следственных действий. Дело насчитывает 18 томов, и необходимо время для окончательного оформления обвинения. Кроме того, отчим является гражданином другой страны и не имеет постоянной регистрации в Кузбассе, что повышает риск побега.
Позицию следствия поддержал помощник прокурора. Обвиняемые и их адвокаты не оспаривали продление ареста, и суд согласился с доводами обвинения.
