В Новокузнецке продлили арест матери и отчима, избивавших 12-летнего мальчика

23 октября 2025, 17:51

Фото: istockphoto / mactrunk

Кузнецкий районный суд Новокузнецка продлил арест матери и отчима, обвиняемых в жестоком обращении с 12-летним мальчиком. Они останутся в СИЗО как минимум до 27 ноября 2025 года, сообщает Сибдепо.