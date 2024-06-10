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Зараженными чумой тушами свиней усеяли берег на Украине

«Страна.ua»: туши зараженных чумой свиней нашли на берегу реки на Украине
10 июня 2024, 20:25
Фото: iStock/ToeyFatboy

Фото: iStock/ToeyFatboy

Выброшенные туши зараженных африканской чумой свиней нашли в Черновицкой области на Украине.
По данным украинского Telegram-канала «Страна.ua», туши свиней нашли в городе Черновцы на берегу реки Прут.

Все началось с того, что жители соседнего микрорайона пожаловались на неприятный запах. По данным журналистов, на место направили специалистов для проведения дезинфекции. В результате территорию реки, где нашли свиней, закрыли. Там объявили карантинную зону.



Ранее стало известно, что в Латвии разгорелся скандал вокруг комикса об украинских боевиках, которых изобразили в виде свиней.

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#украина
#животные
#болезнь
Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров, он мог потерпеть крушение
BBC: Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров
10 июня 2024, 19:02

Фото: iStock/frentusha

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима на борту пропал с экранов радаров, предполагается, что он мог потерпеть крушение. Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что помимо вице-президента Малави в самолёте находятся ещё девять человек. Воздушное судно вылетело из столицы Лилонгве и должно было отправиться в аэропорт Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако связь с экипажем самолёта была потеряна почти сразу после взлёта.

В аэропорту Мзузу самолёт так и не появился. Пока установить контакт с пропавшим с радара бортом пока не удалось.

Ы связи с инцидентом президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный полёт на Багамы и отдал приказ о начале поисково-спасательной операции, для установки местонахождения пропавшего самолёта.

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#самолет
#крушение
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#судно
#страны
#человек
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В Наро-Фоминске спасли собаку, упавшую в подвал заброшенного здания
10 июня 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, которая упала в подвал в заброшенном детском лагере на территории Ново-Фоминского округа, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились свидетели происшествия. Они услышали собачий лай, пошли на звук и увидели собаку на дней цокольного этажа», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели увидели, что глубина подвала, где находится животное, составляет около четырёх метров, поэтому спустились с помощью альпинистского снаряжения. Испуганная собака вела себя агрессивно и не подпускала к себе людей, тогда один из спасателей накинул на неё куртку. Собаку удалось схватить, а чтобы она не покусала спасителей, они надели на руки защитные краги. С помощью верёвок собаку подняли из подвала.

Оказавшись на свободе, она немедленно убежала.

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#спасатели
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#наро-фоминск
#мособлпожспас
#животное
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Женщина с сожителем до смерти забили трёхлетнюю дочь в Адыгейске
СК возбудил новые уголовные дела по факту смерти трёхлетней девочки в Адыгейске
10 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/simpson33

Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил ещё два уголовных дела по факту смерти трёхлетней девочки, которую насмерть забили собственные родители. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.
«Следственными органами СК России по Республике Адыгея в рамках уголовного дела о гибели трехлетней девочки возбуждены уголовные дела в отношении ее матери по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования "Город Адыгейск"», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что органы опеки обвиняются в халатности и бездействии, которые привели к смерти трёхлетнего ребёнка.
Уточняется, что женщина вместе с сожителем систематически избивала маленькую девочку. У неё обнаружили ожоги и несовместимые с жизнью травмы.

4 июня стало известно, что в Адыгейске трехлетняя девочка погибла от сильнейших побоев и издевательств собственных родителей. Изначально уголовное дело возбудили только в отношении мужчины.

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#девочка
#рф
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СК расследовал дело о незаконной деятельности фонда «Возрождение»*
Члены фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна предстанут перед судом в Москве
10 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о работе благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна, пишет «Лента.ру».
По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлии Ивановой, троих соучастников обвиняют по статье «Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности» УК РФ.

Как утверждает следствие, с ноября 2022 года они незаконно осуществляли работу благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»* в Москве. Задержанные вину полностью признали.

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* деятельность организации признана нежелательной в РФ
#ск рф
#суд
#компании
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Мощный взрыв прогремел на военном заводе Mesko в Польше, есть жертвы
10 июня 2024, 15:36

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

На оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. На настоящий момент известно об одном погибшем.
Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская. Её слова передала польская радиостанция RMF FM. По словам Сренявской, погиб 59-летний работник предприятия. Ещё один рабочий получил травмы во время взрыва, но он сумел самостоятельно покинуть цех. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как уточнила директор завода, взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен. На месте аварии работают полицейские, сотрудники пожарно-спасательной команды и вертолёт санитарной авиации. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшедшего.

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#польша
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Обвиняемой в терроризме Беркович* вызвали скорую помощь в зал суда
10 июня 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Режиссёру Евгение Беркович*, которую обвиняют в оправдании терроризма, стало плохо перед судебным заседанием, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-ой Западный окружной военный суд.
«Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что судебное заседание пришлось приостановить. Возобновится ли оно сегодня - зависит от состояния здоровья Беркович*.

Напомним, Беркович* и её коллегу драматурга Светлану Петрийчук* обвиняют в оправдании терроризма. Совместными усилиями они поставили спектакль, который повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

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*Признаны террористами и экстремистами на территории РФ
#суд
#скорая помощь
#терроризм
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В Подмосковье спасатели освободили из машины запертого годовалого ребёнка
10 июня 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалого мальчика, который случайно заперся в автомобиле, освободили спасатели, инцидент произошёл в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мама мальчика. Она рассказала, что усадила ребёнка в детское кресло и начала обходить машину, чтобы сесть за руль. В этот момент малыш заблокировал двери автомобиля», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли машину при помощи специальных инструментов. Всё закончилось благополучно, ребёнок не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели провели профилактические рейды на водоёмах региона.

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#солнечногорск
#спасатели
#мособлпожспас
#ребёнок
#мальчик
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Четыре человека подорвались в Шебекино на мине, среди них сотрудник «‎России 24»
10 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре человека подорвались в белгородском Шебекино на мине, среди них сотрудник телеканала «‎России 24». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», — написал он.

Сообщается, что оператор телеканала доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас проводится операция. У него диагностировали осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Помимо этого, одного мужчину с ранениями конечностей доставила в больницу №2, а еще двое бойцов будут получать медпомощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#человек
#сво
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В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера
SHOT: в Подмосковье миксер намотал волосы девятилетней девочки
10 июня 2024, 14:32

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Миксер намотал волосы девятилетней девочки. Инцидент произошел в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ЧП произошло в квартире на улице Белозерской. Родители вызвали спасателей, которые освободили девочку с помощью гидравлических кусачек. Миксер содрал кожу на голове ребенка. Спасатели обработали рану. Жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к женщине и съел ее. Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#чп
#родители
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