Зараженными чумой тушами свиней усеяли берег на Украине

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Выброшенные туши зараженных африканской чумой свиней нашли в Черновицкой области на Украине.
По данным украинского Telegram-канала «Страна.ua», туши свиней нашли в городе Черновцы на берегу реки Прут.
Все началось с того, что жители соседнего микрорайона пожаловались на неприятный запах. По данным журналистов, на место направили специалистов для проведения дезинфекции. В результате территорию реки, где нашли свиней, закрыли. Там объявили карантинную зону.
Ранее стало известно, что в Латвии разгорелся скандал вокруг комикса об украинских боевиках, которых изобразили в виде свиней.
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Все началось с того, что жители соседнего микрорайона пожаловались на неприятный запах. По данным журналистов, на место направили специалистов для проведения дезинфекции. В результате территорию реки, где нашли свиней, закрыли. Там объявили карантинную зону.
Ранее стало известно, что в Латвии разгорелся скандал вокруг комикса об украинских боевиках, которых изобразили в виде свиней.
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Алёна Самарева