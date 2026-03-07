Россияне с детьми уже вторые сутки живут в аэропорту Дубая
Пассажиры рейса FZ 987 авиакомпании Flydubai не могут вылететь из Дубая в Москву более двух суток. Как сообщает Telegram-канал Baza, вылет самолёта переносят уже несколько раз из-за атак беспилотников на аэропорт.
Туристы приехали на регистрацию вечером 6 марта, но в авиакомпании заявили, что мест на этот рейс уже нет. Сотрудники предложили пассажирам вылететь в час ночи 7 марта, затем перенесли вылет на семь утра, а позже — на 21:20.
Всё это время люди находятся в аэропорту без еды, воды и мест для сна. Среди пассажиров есть дети. В туроператоре FUN&SUN сообщили, что оформили техническое продление тура из-за корректировки рейса.
Подтверждение ещё не окончательное, возможны изменения отелей, но туристам пообещали, что никто не останется на улице. Аэропорт Дубая закрыли после ударов беспилотников на неопределённый срок.
Ранее стало известно, что международный аэропорт загорелся в Тегеране после авиаударов Израиля и США.
