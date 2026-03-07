Россияне с детьми уже вторые сутки живут в аэропорту Дубая

07 марта 2026, 11:55

Вылет рейса из Дубая в Москву задерживают на двое суток из-за атак беспилотников

Фото: Istock/XavierMarchant

Пассажиры рейса FZ 987 авиакомпании Flydubai не могут вылететь из Дубая в Москву более двух суток. Как сообщает Telegram-канал Baza, вылет самолёта переносят уже несколько раз из-за атак беспилотников на аэропорт.