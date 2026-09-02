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В Махачкале маршрутное такси насмерть сбило женщину вне пешеходного перехода

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В Махачкале маршрутное такси насмерть сбило 58-летнюю женщину. Подробности приводит Госавтоинспекция Дагестана.



Трагедия произошла на проспекте Имама Шамиля. 27-летний житель столицы республики управлял автомобилем ГАЗ и двигался по выделенной полосе. В какой-то момент он совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшая была жительницей Хасавюртовского района. Врачи не успели оказать ей помощь — от полученных травм она скончалась ещё до прибытия медиков. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают точную картину ДТП.

Ранее сообщалось об инциденте в Ростове-на-Дону. Там пьяный мужчина устроил ДТП на угнанной машине своей матери.

Ольга Щелокова

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