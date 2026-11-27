27 ноября 2026, 19:03

В Иране мужчина до смерти избил 14-летнюю жену, недавно родившую ребёнка

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

20-летний житель Ирана до смерти избил свою 14-летнюю жену, которая незадолго до этого родила. Об этом сообщает Daily Mail.