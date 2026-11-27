«Семейные споры»: Муж насмерть забил 14-летнюю жену после родов
20-летний житель Ирана до смерти избил свою 14-летнюю жену, которая незадолго до этого родила. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл 6 ноября в провинции Керман. Девушку выдали замуж в 13 лет, а за десять дней до трагедии она родила ребёнка. Кроме того, незадолго до случившегося молодая мать пережила ДТП и ещё восстанавливалась после аварии.
Она попросила мужа разрешить ей навестить семью, однако тот набросился на неё и начал избивать. В результате он забил её насмерть. Позже мужчина признался в содеянном и назвал мотивом убийства жены «семейные споры». Помимо этого выяснилось, что убийца ограничивал общение девушки с родственниками и запирал её дома, когда уходил сам. Его арестовали.
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