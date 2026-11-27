В Москве ребёнок провалился под лёд на очистных сооружениях
В Капотне на территории очистных сооружений несовершеннолетний провалился под лёд. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».
Очевидцы заметили тонущего малыша и, не дожидаясь прибытия экстренных служб, вытащили его из воды. Прохожие сразу же передали спасённого медикам, которые осмотрели потерпевшего на месте и оказали ему необходимую помощь.
Мать несовершеннолетнего пришла на место происшествия, пообщалась с врачами и забрала ребёнка домой. По факту инцидента проводят проверку: специалисты выясняют, как ребёнок оказался на территории очистных сооружений и почему он остался без присмотра взрослых.
До этого сообщалось о происшествии в Новосибирской области. Там 16-летний подросток провалился в неогороженную яму с кипятком и сильно пострадал.
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