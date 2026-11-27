Ожидание автобуса на остановке в Череповце закончилось для юноши ожогом ягодицы
В Череповце шестнадцатилетний подросток получил ожог ягодицы, пока ждал автобус на остановке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось 24 ноября. Юноша сидел на скамье, ожидая транспорт, и сначала ничего не заподозрил. О проблеме он узнал только после возвращения домой. Дома парень почувствовал сильную боль и жжение.
При осмотре мальчик обнаружил ожоги, а его брюки в этом месте обесцветились. Мама пострадавшего рассказала, что сыну оказали первую помощь. По словам женщины, правоохранители на текущий момент не предприняли никаких действий по факту происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте в Нижегородской области. Там автобусная остановка рухнула на 75-летнюю пенсионерку.
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