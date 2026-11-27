В Уфе пассажирский автобус влетел в толпу людей на остановке
В Уфе пассажирский автобус снёс ограждение и чудом не задавил людей на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».
Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с остановкой «Театр кукол» на проспекте Октября. Автобус выехал за пределы проезжей части, сбил дорожный знак и проломил металлический забор недалеко от пешеходов.
Отмечается, что люди успели разбежаться в разные стороны. На место происшествия быстро приехала бригада скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают сведения о возможных пострадавших и точные причины аварии.
Ранее в Нижегородской области остановка рухнула на людей, которые ожидали общественный транспорт. В результате ЧП пострадала 75-летняя женщина.
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