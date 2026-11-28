28 ноября 2026, 01:59

Американец застрелил жену из-за спора о подарках детям на Рождество

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Жительница американского штата Теннесси погибла во время стрельбы, которую устроил ее муж из-за спора о рождественских подарках детям. Об этом сообщает телеканал Fox News.