Семейный спор из-за подарков на Рождество закончился трагедией
Жительница американского штата Теннесси погибла во время стрельбы, которую устроил ее муж из-за спора о рождественских подарках детям. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Полицию вызвали в дом в городе Россвилл 14 ноября после сообщения о выстрелах. На месте правоохранители нашли 33-летнего Джина Макколла Аллена, который пытался оказать помощь жене Бонни Лашей Аллен. У женщины было огнестрельное ранение головы, которое в итоге оказалось смертельным.
Аллен сам отдал полицейским пистолет и признался в стрельбе. Американец рассказал, что поссорился с женой из-за заказанных им подарков для детей на Рождество. Женщина жаловалась, что доставка оказалась слишком дорогой, а сами презенты были низкого качества. Мужчина также признался, что перед трагедией выпил четыре бутылки пива.
Сейчас он содержится под стражей, ему отказали в праве выхода под залог. Родственники пары открыли сбор средств для их детей.
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