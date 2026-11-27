В России поймали педофила, который растлевал маленьких девочек в сети
В Махачкале задержали 45-летнего педофила, который растлевал детей в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Югре в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло еще в феврале 2023 года, но найти подозреваемого смогли только сейчас. Предварительно, мужчина отправил двум восьмилетним девочкам из Сургута голосовые сообщения непристойного содержания и заставил отправить свои фотографии.
Выйти на злоумышленника удалось, когда правоохранителям поступила оперативная информация о причастности жителя Дагестана. В результате его задержали его в Махачкале по уголовному делу, возбужденному по пункту «б» части 4 статьи 132 УК. У дагестанца изъяли телефон с материалами, доказывающими его причастность.
Задержанного доставили в Югру и по решению суда заключили под стражу. В настоящее время расследование продолжается; устанавливаются другие возможные преступления фигуранта.
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