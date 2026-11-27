27 ноября 2026, 23:27

В Махачкале задержали педофила, растлевавшего восьмилетних девочек в сети

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Махачкале задержали 45-летнего педофила, который растлевал детей в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Югре в своем телеграм-канале.