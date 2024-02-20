Семейную пару из Иркутской области обвиняют в убийстве фермера и краже сейфа

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В Иркутской области семейная пара предприняла жестокий налет на фермерское хозяйство, приведший к гибели его хозяина.
По данным следствия, 33-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону 65-летнего фермера, нанеся ему смертельные ранения, после чего пара похитила ценный сейф, содержавший внушительную сумму в 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Успешная операция правоохранительных органов привела к задержанию преступников на месте их проживания, где был проведен обыск, в результате которого было обнаружено большое количество компрометирующих улик, включая оружие, маски-балаклавы и часть похищенного имущества. Этот инцидент стал предметом глубокого расследования, а уголовное дело по трем статьям было направлено в суд, где судьба преступников будет решаться на общественном уровне.
Напомним, что ранее семейная пара была задержана в Москве по подозрению в участии в серии разбойных нападений на мужчин, что подчеркивает масштаб и опасность их преступной деятельности.
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Успешная операция правоохранительных органов привела к задержанию преступников на месте их проживания, где был проведен обыск, в результате которого было обнаружено большое количество компрометирующих улик, включая оружие, маски-балаклавы и часть похищенного имущества. Этот инцидент стал предметом глубокого расследования, а уголовное дело по трем статьям было направлено в суд, где судьба преступников будет решаться на общественном уровне.
Напомним, что ранее семейная пара была задержана в Москве по подозрению в участии в серии разбойных нападений на мужчин, что подчеркивает масштаб и опасность их преступной деятельности.
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Маруняк Сергей Дмитриевич