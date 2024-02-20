Подать заявление на ДЭГ поможет Служба заботы Мособлизбиркома

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Служба заботы Мособлизбиркома помогает избирателями подавать заявления на дистанционное электронное голосование. Об этом рассказал член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов. Вместе с коллегами они принял участие в заседании круглого стола ЦИК России, темой которого стала организация ДЭГ.
«Вместе с Мособлизбиркомом мы проанализировали прошлогодний опыт применения дистанционного электронного голосования на территории Московской области. Заметили, что основные проблемы, возникавшие у избирателей с ДЭГ, связаны с подачей заявления. Уже в прошлом году причины были понятны, но нужен был эффективный механизм взаимодействия с жителями. Поэтому родился совместный уникальный проект Общественной палаты Подмосковья и Мособлизбиркома «Служба заботы», – рассказал Леонов.Он пояснил, что с каждым избирателем, у которого возникли трудности с регистрацией на ДЭГ, проведут индивидуальную работу с последующей обратной связью.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.
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