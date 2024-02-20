Подать заявление на ДЭГ поможет Служба заботы Мособлизбиркома

Отношение европейских стран к России в диалоге о безопасности изменится, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины рядом с восточными государствами Евросоюза. Так считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.