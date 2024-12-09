Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане арестовали на два месяца

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Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу верховного республиканского суда.
«…Избрать в отношении семи жителей Республики Дагестан, подозреваемых в преступлении террористической направленности, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 февраля 2025 года», — сказано в публикации.
Согласно материалам уголовного дела, фигуранты в составе группы создали террористическое сообщество. Соучастники решили изготовить взрывчатку, чтобы воспользоваться ей на военных объектах и объектах силовых ведомств на территории Республики Дагестан.
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