В Уфе произошло возгорание в больнице
В Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе произошёл пожар. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram.
По информации ведомства, возгорание локализовали, провели эвакуацию пациентов и медицинского персонала. На месте работают пожарно‑спасательные подразделения, скорая помощь и другие экстренные службы.
Ранее, 21 октября, в Мариинском дворце, где проходят заседания Законодательного собрания, было задымление. К зданию на Исаакиевской площади прибыли пожарные расчёты, находившихся внутри людей вывели.
Причиной дыма стало небольшое пламя в шахте лифта — загорелся брезент. Возгорание было незначительным и его потушили до приезда спасателей.
Перед этим сообщалось о пожаре в здании питерского Лениздата.
