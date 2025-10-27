Достижения.рф

В Уфе произошло возгорание в больнице

МЧС: в клинической больнице в Уфе локализовали пожар
В Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе произошёл пожар. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram.



По информации ведомства, возгорание локализовали, провели эвакуацию пациентов и медицинского персонала. На месте работают пожарно‑спасательные подразделения, скорая помощь и другие экстренные службы.

Ранее, 21 октября, в Мариинском дворце, где проходят заседания Законодательного собрания, было задымление. К зданию на Исаакиевской площади прибыли пожарные расчёты, находившихся внутри людей вывели.

Причиной дыма стало небольшое пламя в шахте лифта — загорелся брезент. Возгорание было незначительным и его потушили до приезда спасателей.

Перед этим сообщалось о пожаре в здании питерского Лениздата.

